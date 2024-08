In cucina non può assolutamente mancare all’appello il tritatutto, un piccolo strumento che ci aiuta a sminuzzare qualsivoglia pietanza in tanti piccoli pezzetti, limitando al massimo il lavoro manuale. Sul mercato è possibile acquistare un numero impressionante di dispositivi differenti, ma molto probabilmente nessuno ha un costo così basso come il tritatutto Bosch oggi in promozione su Amazon.

Il modello MMR08A1 viene commercializzato infatti a soli 19 euro, si tratta di un piccolo tritatutto con potenza di 400W e soprattutto un contenitore dalla capacità di 0,8 litri, completamente lavabile in lavastoviglie. Il prodotto è sostanzialmente composto da quattro parti: la lama, il contenitore, il coperchio ed il motore, che si rimuove in pochi secondi, in quanto va semplicemente poggiato sul coperchio stesso.

Tritatutto Bosch in offerta Amazon

Il prezzo di vendita di questo piccolo tritatutto Bosch è decisamente conveniente, infatti dovete sapere che il suo valore di listino originario era stato di praticamente 30 euro, ma in questi giorni Amazon ha deciso di applicare un nuovo sconto di oltre il 20%, così da arrivare a poter spendere solamente 19 euro per il suo acquisto a questo link.

Disponibile solo ed esclusivamente in colorazione bianca, il prodotto non presenta alcuna possibilità di variare la velocità di utilizzo, infatti questa è una ed unica. Sulla superficie, inoltre, sono completamente assenti pulsanti fisici di alcun tipo, per attivarlo basterà incastrare il motore nella parte superiore ed esercitare una lieve/leggera pressione, affinché si possano attivare le lame. Un ultimo aspetto da non sottovalutare è la possibilità di utilizzare il contenitore anche all’interno del forno a microonde, forte segnale della grande versatilità del prodotto stesso, nonostante un prezzo finale di vendita decisamente ridotto ed alla portata di tutti i consumatori.