Scegliere una promozione ad attivare sul proprio numero di telefono è sempre un’operazione molto delicata dal momento che la scelta a nostra disposizione è decisamente molto ampia e variegata grazie alle numerose offerte messe a disposizione dei vari operatori telefonici sia standard che virtuali, i quali mettono a disposizione minuti, SMS e gigabyte di traffico in quantità e a prezzi decisamente competitivi.

Di conseguenza, fare la scelta migliore per le vostre esigenze non è semplice e bisogna ponderare tra ciò che ci viene offerto e il costo da pagare mensilmente per fruirne, ovviamente gli operatori cercano di offrire il catalogo di offerte più conveniente in modo da conquistare la fetta di utenza migliore.

Tra questi risulta Fastweb che nelle ultime settimane è stata insignita del titolo di operatore con la rete Internet più veloce presente attualmente in Italia, il provider a tinte gialle ammesso a disposizione degli utenti una promozione davvero conveniente dal prezzo decisamente competitivo, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tanti giga a basso costo

Il provider telefonico Fastweb ha messo a disposizione sul proprio sito Internet una promozione chiamata Fastweb mobile, quest’ultima al prezzo di 7,95 € al mese garantisce a chi la sottoscrive 150 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati ed SMS limitati verso tutti.

In caso doveste optare per quest’operatore, sappiate che andrete a rapportarvi con il più veloce attualmente presente in Italia, Fastweb e infatti ricevuto il titolo di operatore con la rete Internet più rapida direttamente da Ookla, celebre azienda che gestisce la piattaforma SpeedTest, secondo la quale la rete di Fastweb è stata la più veloce nel semestre che va da gennaio a giugno 2024.

Se siete interessati, dunque non perdete tempo, è attivato la promozione con pochi semplici clic direttamente dal sito Internet di Fastweb, non sappiamo per quanto tempo ancora resterà disponibile alla clientela.