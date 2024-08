I prodotti da gaming di casa Logitech sono a conti fatti tra i più richiesti e desiderati dal pubblico, proprio per la loro grande qualità generale, in termini di resistenza ed affidabilità anche sul lungo periodo. Uno dei modelli in promozione è Logitech G512, una tastiera da gaming meccanica che viene proposta con una riduzione del 35%.

Il prodotto è disponibile solo ed esclusivamente in colore nero, con retroilluminazione RGB LIGHTSYNC, e led che che illuminano direttamente i tasti (non sono rivolti verso sud come accade con altri brand), facilitando la digitazione con scarsa luminosità. E’ una tastiera completa, con tanto di tastierino numerico, dotata di switch GX Red Lienear, molto silenziosi e di ottima qualità.

Tastiera meccanica a basso costo su Amazon

Il prezzo di vendita di questo prodotto è decisamente più basso del normale, infatti il valore consigliato dal produttore sarebbe di 139 euro. Per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto, Amazon ha deciso di applicare in autonomia uno sconto del 35%, così da arrivare a garantire una spesa finale di soli 89 euro. Scopritelo subito a questo link.

Il prodotto presenta un design in alluminio super resistente, con finitura spazzolata, molto bella alla vista ed al tocco, il che gli garantisce una maggiore affidabilità sul medio/lungi periodo. I tasti hanno una corsa non troppo elevata, la pressione da esercitare è anch’essa limitata, il che facilita sicuramente l’utilizzo nella maggior parte delle occasioni. A differenza di quanto potreste pensare, trattasi di una tastiera da gaming wired, il che la rende compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, sia esso Windows o MacOS. Per tutti i dettagli in merito consigliamo di collegarsi al sito inserito poco sopra.