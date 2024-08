Uno dei prezzi più convenienti dell’ultimo periodo è stato attivato direttamente su Apple iPhone 14 Plus, lo smartphone che cattura l’attenzione, sebbene comunque sia della generazione precedente, resta in grado di garantire prestazioni al top.

Il modello che potete oggi trovare su Amazon ad un prezzo fortemente scontato è caratterizzato dalla colorazione rossa, infatti è il (Product) Red che ogni anno l’azienda di Cupertino mette sul mercato per sottolineare il suo impegno contro la violenza, ed oltretutto presenta 128GB di memoria interna, che ricordiamo non essere espandibile tramite l’ausilio di una microSD.

Apple iPhone 14 Plus: che offerta folle su Amazon

Per uno smartphone della vecchia generazione era chiaro aspettarsi un prezzo fortemente ribassato, e così a tutti gli effetti è stato. Apple iPhone 14 Plus, che appunto è stato lanciato sul mercato nel corso del 2022, oggi gli utenti potranno spendere 729 euro per il suo acquisto, con uno sconto di 170 euro sul listino originario (corrispondente a circa il 26% di riduzione). Per l’acquisto vi potete collegare qui.

Dimensionalmente il prodotto rientra alla perfezione negli standard a cui oggi siamo abituati, raggiungendo per la precisione 160,8 x 78,1 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso che si aggira sui 203 grammi. Il display è di grandi dimensioni, un ottimo Super Retina XDR OLED, che comunque si ferma a 60Hz di refresh rate con 457ppi e protezione Ceramic Shield. Sotto il cofano, invece, possiamo trovare il processore Apple A15 Bionic, un hexa-core con frequenza di clock che raggiunge i 3.22GHz, accoppiato con 6GB di RAM.

Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori fisici da 12 megapixel, un principale e un ultragrandangolare, accoppiati con un anteriore da 12 megapixel con apertura F1.9. In ultimo parliamo della batteria, componente da 4325 mAh, rappresentante forse l’aspetto meno convincente.