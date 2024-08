SMARTPHONE Samsung ad un prezzo SHOCK da ESSELUNGA

Dagli alimenti freschi e di altissima qualità, passando per i prodotti per la nostra cura fino agli articoli per la pulizia, Esselunga ha sempre tutto quello che potrebbe mai servire, tanto da farci riempire i carrelli ed arrivare strapieni alle casse. Ogni reparto è ricchissimo di prodotti grandiosi e di novità, ma soprattutto di offerte imperdibili. Il bello di Esselunga è che non si limita ad essere un qualunque market, ma ad avere qualunque tipologia possibile di prodotto arrivando fino ai device tecnologici più moderni in assoluto.

Da Esselunga, infatti, oltre i soliti articoli per la pulizia della casa e simili che troveremmo in store come Conad eccetera, ha una marcia in più. La varietà e la qualità dei prodotti lasciano letteralmente senza parole! Esselunga ti sorprenderà con una vastissima gamma di dispositivi tecnologici. Tra gli scaffali puoi trovare smartphone di ultima generazione, asciugacapelli professionali, piccoli elettrodomestici e device di grandi dimensioni, tutti a prezzi esageratamente folli.

Esselunga è totalmente pazzo e popone un prezzo assurdo

Il Samsung Galaxy A15 è finalmente disponibile nei negozi Esselunga a un prezzo straordinario. Questo smartphone ha un display da 6,5″ dotato della tecnologia Super AMOLED che riproduce immagini di qualità altissima. Tramite poi il sistema operativo Android 14, il Galaxy A15 di Samsung assicura sempre la massima funzionalità e prestazioni senza pari.

Il Samsung Galaxy A15 è alimentato da un potentissimo processore Mediatek Helio G99 per gestire qualsiasi attività senza problemi. Lo smartphone possiede poi ben GB di RAM grazie al quale riesce a regalare grandi prestazioni. La fotocamera dispone di una tripla camera posteriore con una lente principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 5 megapixel e una terza lente con sensore di profondità da 2 megapixel. Ogni scatto sarà spettacolare, ogni video straordinario! Puoi acquistare questo gioiello tecnologico da Esselunga a soli 129 euro. Come puoi rinunciare ad una promo tanto grandiosa? Non perdere questa straordinaria opportunità. Cerca subito il punto vendita Esselunga più vicino cliccando qui su questo link.