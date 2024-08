Un’offerta imperdibile vi attende oggi su Amazon, infatti potete pensare di acquistare una smart TV di casa LG a soli 199 euro, rappresentante forse uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, considerando il brand in questione.

Il dispositivo è chiaramente un televisore LED, quindi non OLED o simili, da 32 pollici di diagonale (modello 32LQ630006LA), caratterizzato dalla presenza del processore alpha5 Gen 5 con intelligenza artificiale, lanciato sul mercato nel corso del 2022, e soprattutto con sistema operativo Web OS. Quest’ultimo è uno degli OS più amati e completi tra quelli disponibili sulle smart TV, in quanto riesce a garantire una infinità di funzionalità davvero invidiabili.

Smart TV LG in promozione su Amazon

Fino a poco tempo fa era davvero impensabile acquistare una smart TV a soli 199 euro, ma con il tempo fortunatamente la situazione è cambiata, sino ad arrivare ad oggi. Il prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo è proprio in vendita al suddetto prezzo, approfittando di una riduzione del 38% che parte dal listino di 319 euro. Lo potete ordinare qui.

Come vi abbiamo accennato in precedenza, si tratta di un pannello LED che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD, con rapporto d’aspetto in 16:9, e soprattutto si ritrova ad avere la possibilità di installare tutte le principali applicazioni di streaming, come Netflix, Prime video, Now, YouTube, RaiPlay, Dazn, Disney+ e similari. Nella parte posteriore si può trovare una discreta connettività fisica, composta da 2 porte HDMI di ultima generazione, a cui si aggiunge la compatibilità con Google Home e Amazon Alexa, passando anche per GeForce Now, l’eccellente servizio di NVIDIA che permette il gioco in streaming a tutti i consumatori. Se volete scoprire da vicino il prodotto, potendolo anche acquistare ad un prezzo estremamente conveniente, aprite subito il link sovrastante.