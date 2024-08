Nel mondo delle offerte telefoniche, VeryMobile di recente ha lanciato una promozione che sta attirando l’attenzione di molti utenti. Si tratta della Very Giga SPECIAL, grazie a cui è possibile ottenere un incredibile pacchetto di 300GB di dati al mese per soli 11,99€. Un prezzo decisamente competitivo rispetto alla tariffa normale di 13,99€. Questo piano include anche la SIM e le spese di spedizione senza costi aggiuntivi. Cosa che lo rende particolarmente vantaggioso per chi cerca una soluzione trasparente e senza sorprese. Tale promo rappresenta infatti un’opportunità rara per chi desidera una grande quantità di dati a un prezzo accessibile. Considerando che la maggior parte dei piani tariffari sul mercato non offre una quantità così elevata di GB a costi simili.

VeryMobile: vantaggi internazionali e flessibilità senza compromessi

Ma l’attrattiva di questa offerta non si limita alla tariffa. Con la Very Giga SPECIAL, gli utenti possono godere di una connessione internet veloce e affidabile. Il tutto garantito da una copertura del 99,7%. Ciò significa che la rete di VeryMobile è in grado di offrire prestazioni eccellenti in quasi tutte le aree del territorio nazionale. In più, la generosa offerta di 300GB al mese consente una navigazione illimitata e priva di preoccupazioni. Ideale per coloro che utilizzano frequentemente i dati per attività di streaming, social media e altro ancora.

Un aspetto particolarmente interessante della promozione è anche la possibilità di utilizzare il traffico dati anche quando ci si trova all’estero. Infatti, per i viaggi all’interno dell’Unione Europea, sono inclusi ulteriori 14,8GB senza costi aggiuntivi. Consentendo così ai clienti di continuare a connettersi e navigare senza pensieri. Si tratta di un vantaggio davvero molto importante per chi viaggia spesso e desidera evitare sorprese sulle spese di roaming.

Ma non è tutto. VeryMobile si distingue anche per la sua politica di trasparenza e flessibilità. Non ci sono costi nascosti e la mancanza di vincoli contrattuali fa in modo che gli utenti possano modificare o disdire il piano in qualsiasi momento senza incorrere in penali. La fatturazione è automatica mese per mese, offrendo comodità e continuità del servizio. Insomma, con l’offerta SPECIAL, ognuno potrà godere di una connessione internet abbondante e di alta qualità.