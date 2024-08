Negli ultimi giorni, CoopVoce ha suscitato grande interesse nel mercato delle telecomunicazioni con una promozione imperdibile: la nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo 150. Questo operatore telefonico virtuale ha scelto di lanciare un nuovo spot pubblicitario in televisione e sul canale YouTube ufficiale, aumentando ulteriormente la visibilità di un’offerta che si presenta come una delle più vantaggiose disponibili.

Le nuova offerte CoopVoce Evo 150 ed Evo 50

La CoopVoce Evo 150 è rivolta in particolare a tutti i nuovi clienti che decidono di portare il proprio numero da altri operatori. Tra le caratteristiche che rendono questa offerta particolarmente attraente ci sono i 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, che assicurano agli utenti una navigazione veloce e senza interruzioni. Inoltre, il pacchetto include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili, e la possibilità di inviare fino a 1000 SMS a qualsiasi numero. Il tutto è offerto a un prezzo davvero competitivo: solo 7,90 euro al mese.

Tuttavia, i potenziali interessati dovranno affrettarsi, poiché la promozione ha una disponibilità limitata nel tempo. Anche se l’offerta Evo 150 sta attirando un gran numero di utenti, CoopVoce ha già in serbo ulteriori promozioni per chi non riesce a cogliere questa occasione. Tra queste, spicca l’offerta CoopVoce Evo 50, che si propone a un costo mensile di 5,90 euro. Questa soluzione include anch’essa minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 50 GB di traffico dati, confermandosi come un’alternativa valida per chi cerca un piano conveniente.

In un mercato sempre più competitivo, CoopVoce riesce a distinguersi non solo per la varietà delle sue offerte, ma anche per la trasparenza e l’attenzione verso le esigenze dei propri clienti. Con queste nuove proposte, l’operatore sembra determinato a conquistare una fetta significativa di utenti, lasciando gli utenti e la concorrenza con l’amaro in bocca. Chi desidera cambiare operatore potrebbe trovare in CoopVoce un’opzione particolarmente allettante e conveniente.