Smart #5: il nuovo SUV elettrico arriva a fine mese

Smart è più che pronta a cambiare totalmente la sua gamma di veicoli elettrici. L’azienda presto introdurrà la nuovissima Smart #5, un SUV che promette di diventare il fiore all’occhiello del brand. Il lancio ufficiale è previsto per la fine di questo mese. Questo modello in realtà è già anticipato nel momento in cui aveva mostrato la Concept #5 ad aprile al Salone di Pechino. Ora però tocca scoprire il SUV interamente. L’auto è già molto attesa e gli appassionati sono curiosi di sapere se le aspettative così tanto alimentate verranno appieno soddisfatte. L’arrivo sul mercato europeo dovrebbe avvenire il prossimo anno, se ve lo state chiedendo.

Le prime specifiche tecniche della Smart #5 sono già state rivelate attraverso il database del Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT). Il SUV è costruito sulla piattaforma SEA del Gruppo Geely. Pare anche che l’auto Smart presenti grandi dimensioni avendo lunghezza di 4.705 mm, una larghezza di 1.920 mm e un’altezza di 1.705 mm. Il passo sembra invece sia 2.900 mm. Tali proporzioni suggeriscono che abbiamo a che fare un veicolo spazioso e confortevole.

Motori e caratteristiche del SUV full electric Smart

Un aspetto particolarmente interessante riguarda le motorizzazioni disponibili. In Cina, la Smart #5 sarà offerta sia in versioni a trazione posteriore (RWD) che a trazione integrale (AWD), con potenze variabili tra 340 e 645 CV. Le versioni RWD saranno dotate di batterie LFP (litio-ferro-fosfato), mentre le versioni AWD utilizzeranno celle NMC (nichel-manganese-cobalto). Con questa varietà la Smart riuscirà ad offrire diverse opzioni in termini di prestazioni e autonomia. Purtroppo non si sa ancora se tutte queste varianti saranno disponibili anche sul mercato europeo.

Altra cosa interessante interesse riguarda l’eventuale adozione di un’architettura a 800 V. Se confermata, questa tecnologia permetterebbe alla Smart #5 di supportare ricariche ad altissima potenza. Questo sarebbe un gran vantaggio sui competitor poiché ridurrebbe notevolmente i tempi necessari per un pieno di energia. Ora, con l’avvicinarsi del debutto ufficiale, i dettagli finali sulla Smart #5 saranno finalmente svelati. Sapremo fra poco tutto anche sulle specifiche relative alle batterie e alle autonomie nel nostro di mercato.