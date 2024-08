Lamborghini pronta a svelare la supercar Temerario: debutto il 16 agosto

L’attesa logorante è quasi finita. Il 16 agosto, durante la Monterey Car Week, Lamborghini svelerà la sua nuova supercar. Dai rumor, quest’auto grandiosa e sportiva, pare potrebbe essere chiamata Temerario, ed ibrida. Il modello cambierà completamente l’intero brand, ridefinendo gli standard e portando in campo prestazioni extreme e un design speciale futuristico. Online girano parecchie foto spia con il quale già si è potuto vedere l’aspetto di questa “temeraria” vettura aggressiva.

Lamborghini ha anche da poco rilasciato un video teaser che offre un’anteprima sonora del nuovo ruggente. Nel filmato, si possono ascoltare i motori delle precedenti supercar, la Gallardo e la Huracan, che sfilano sul banco di prova, con i loro contagiri che salgono in sincronia con il “ruggito” crescente dei V10. Alla fine del video, le luci si spengono e un allarme suona. Appare poi un contagiri digitale che segna i 10.000 giri al minuto. In quel momento possiamo sentire per la prima volta il sound del nuovo V8 biturbo. Si ha così la fine dell’era dei V10 e l’inizio di una nuova fase per Lamborghini.

La Lamborghini più temeraria ibrida mai creata

Il cuore della nuova Lamborghini sarà infatti un V8 biturbo Plug-in, capace di raggiungere incredibili 10.000 giri al minuto, un dato che già fa sognare gli appassionati. Con questa nuova supercar, Lamborghini punta a ridefinire i limiti delle prestazioni per un futuro elettrificato fatto di alta tecnologia, innovazione ed ecologi anche quando si parla di auto sportive. Le prime specifiche tecniche del nuovo V8 sono già state rivelate. Il un motore è da 4 litri di cilindrata ed è capace di erogare 800 CV tra i 9.000 e i 9.750 giri/minuto. Non si tratta di qualcosa di già visto o simile a tecnologie create dal Gruppo Volkswagen, ma è anzi una novità assoluta. Oltre a tale motore si avrà un’unità elettrica a flusso assiale, capace di generare 110 kW. Il cambio a doppia frizione avrà ben otto velocità, lo stesso della Revuelto. Complessivamente, il sistema ibrido sarà composto da tre unità elettriche, anche se la potenza totale non è stata ancora comunicata.