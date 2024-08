Ogni mese il colosso giapponese aggiorna il suo fantastico catalogo di videogiochi per tutti i suoi abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Ogni mese il catalogo in questione si fa necessariamente più ricco. Tuttavia, è inevitabile che alcuno videogiochi lascino il posto a quelli nuovi. Per il mese di agosto, in particolare, è previsto l’addio di numerosi videogiochi. Vediamo qui di seguito di quali videogiochi si tratta.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ecco i videogiochi che lasceranno il catalogo

Siamo arrivati ad agosto e il colosso giapponese Sony ha già deciso quali videogiochi lasceranno il catalogo per gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, infatti, ogni mese l’azienda aggiorna costantemente questo catalogo, proponendo tanti titoli di rilievo.

Per far spazio ai nuovi titoli, però, l’azienda si vede spesso costretta ad eliminare dal catalogo alcuni videogiochi, magari quelli che sono disponibili da un po’ di tempo. Nello specifico, sembra che i videogiochi che lasceranno il catalogo saranno ben 10. I titoli in questione non saranno più disponibili al download per gli utenti nel corso dei prossimi giorni di agosto. È possibile scoprire la lista completa di videogiochi in via d’uscita nella pagina ufficiale di PlayStation Plus, in particolare nella sezione denominata “Ultima possibilità di giocare”. Vediamo i nomi dei videogiochi che lasceranno il catalogo.

PlayStation Plus Extra e Premium – videogiochi che lasceranno il catalogo ad agosto

• Need for Speed Unbound

• Trials of Mana

• Destroy All Humans!

• Destroy All Humans 2: Reprobed

• NBA 2K24

• SpellForce lll Reforced

• Lost Judgment

• Midnight Fight Express

• Sea of Stars

• Moving Out 2

Insomma, si tratta comunque di un numero considerevole di titoli che lasceranno il catalogo. Ricordiamo comunque che ogni mese il colosso giapponese Sony aggiunge costantemente tanti altri nuovi videogiochi super interessanti al suo catalogo.