Quando si parla di sistemi operativi per smartphone, il primo nome che balza all’occhio di tutti è Android, il noto sistema operativo, infatti gira sulla maggior parte degli smartphone presenti attualmente in circolazione e gode di tantissima popolarità in tutto il mondo, merito del lavoro di Google che con ogni versione cerca di rendere il sistema operativo sempre più funzionale e intuitivo nell’utilizzo di tutti i giorni.

Ovviamene anche il sistema operativo di casa Google non è esente da difetti o dinamiche che devono essere riviste, una tra queste e senza alcun dubbio la gestione delle notifiche Heads Up, ovvero quelle notifiche che appaiono in alto all’interno del display e che alle volte possono risultare fastidiose dal momento che occupano spazi che magari necessitano della nostra piena visione come durante la fruizione di un contenuto visivo o sessioni di gioco.

Ecco dunque che Google ha pensato bene di prendere provvedimenti e risolvere questo fastidioso problema all’interno di quello che sarà un aggiornamento presente per Android 15, vediamo insieme di cosa si tratta.

Dopo dieci anni si cambia

Questa tipologia di notifica, è arrivata con il rilascio di Android 5.0, all’incirca 10 anni fa, per intenderci si tratta di quella notifica fluttuante che appare in alto nel display ma solo per le notifiche importanti in modo da poterle visualizzare rapidamente, ovviamente si tratta di una feature utile ma allo stesso tempo ingombrante, ecco dunque perché Google per venire incontro alle necessità degli utenti sta lavorando a un nuovo layout in grado di rendere queste notifiche meno fastidiose, nel dettaglio si evince dall’applicazione SystemUI che Google stia iniziando ad inserire alcuni riferimenti in merito a questo layout compatto, in tal modo le notifiche andranno ad occupare molto meno spazio e le immagini eventualmente incorporate saranno nascoste come impostazione predefinita fino a quando non si abbasserà la notifica stessa per visualizzare il messaggio o l’informazione per intero.