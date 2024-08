Il Netvue Birdfy Feeder AI è un interessante gadget tecnologico per gli appassionati di birdwatching e naturalisti da giardino. Questa mangiatoia intelligente è dotata di una telecamera di sicurezza che registra i volatili quando si fermano per uno spuntino, salvando i video su cloud o in locale. Le immagini vengono poi inviate al tuo smartphone tramite Wi-Fi, mentre un sistema di intelligenza artificiale cerca di identificare le specie degli ospiti alati. Quest’ultima funzione, tuttavia, non è sempre precisa.

La videocamera, con risoluzione 1080p e obiettivo grandangolare, non produce risultati particolarmente impressionanti. Nonostante ciò, preferiamo leggermente il Birdfy, che non richiede abbonamenti, rispetto al simile Birdkiss, che invece necessita di un piano mensile e non è altrettanto efficace nell’identificazione delle specie.

Il Birdfy è una delle tante mangiatoie per uccelli intelligenti sul mercato che utilizza una telecamera di sicurezza standard. Queste telecamere, tipicamente dotate di obiettivi grandangolari, iniziano a registrare automaticamente quando rilevano movimento e salvano le registrazioni in modo indiscriminato su archivi locali o cloud.

Caratteristiche

Ho ricevuto per la recensione il modello Birdfy Feeder AI, che include un abbonamento a vita per la funzione di identificazione delle specie basata su AI, offre fino a 60 giorni di archiviazione video cloud e conserva i dati di identificazione delle specie dell’ultima settimana. L’app Birdfy non si impegna a tenere traccia delle diverse specie che visitano la mangiatoia nel tempo; se questa è una caratteristica che cercate, il Birdbuddy è una scelta migliore.

La telecamera ha una classificazione IP65, il che significa che resiste bene agli elementi atmosferici. Tuttavia, a un certo punto durante i test, il lembo protettivo in gomma che copre le porte micro USB e microSD della telecamera è scomparso. L’alloggiamento della mangiatoia offre una certa protezione per questi ingressi, ma dovreste comunque cercare di coprire questo pannello di connessione con plastica e nastro adesivo se la vostra copertura cade. Potreste non aver bisogno di utilizzare nessuna delle due porte, ovviamente, se optate per l’archiviazione cloud invece di quella locale e caricate la mangiatoia tramite la porta USB-C. Potete ricaricare la telecamera tramite il connettore micro USB, ma non offre alcun vantaggio rispetto alla porta USB-C.

Tutte le versioni della telecamera registrano video 1080p a 15fps con un bitrate di codifica relativamente basso di circa 1,7Mbps con audio. I video appaiono simili a quelli del Birdkiss, che ha le stesse specifiche video. Con entrambe le mangiatoie si possono distinguere facilmente gli uccelli, ma i dettagli delle piume non sono molto visibili e ho notato molti artefatti di compressione. La qualità dell’immagine è un paio di gradini indietro rispetto a quella del Birdbuddy, che separa le operazioni video e foto. Scatta foto da 5MP, mentre il Birdfy estrae semplicemente fotogrammi da 2MP dai video.

Il Birdfy offre una modalità di visione notturna in bianco e nero, ma è di uso limitato poiché la maggior parte degli uccelli sono diurni e non si fermano alle mangiatoie dopo il tramonto. Potete impostare un programma di sospensione nell’app per spegnere la telecamera durante la notte se lo desiderate, ma l’assenza di un programma basato su alba/tramonto significa che dovete scegliere manualmente gli orari di inizio e fine.

Senza alimentazione USB-C, sia tramite cavo che pannello solare, Netvue stima che la mangiatoia possa durare circa sei mesi con la batteria, ipotizzando 10 visite di uccelli al giorno. Tuttavia, durante i test ho osservato molta più attività, quindi i vostri risultati reali potrebbero non essere altrettanto impressionanti. Nonostante ciò, la durata della batteria supera di gran lunga quella del Birdbuddy, che richiede una ricarica bisettimanale anche se si acquista il tetto solare aggiuntivo.

Design e Accessori

Il Birdfy è una mangiatoia interamente in plastica con corpo bianco e la possibilità di scegliere tra un coperchio e un trespolo azzurro chiaro o giallo. Arriva quasi completamente assemblata: basta agganciare il coperchio e decidere come montare la mangiatoia. La confezione include una staffa di montaggio, un set di morsetti rotondi e una cinghia in velcro.

La mangiatoia è molto facile da ricaricare, a patto di avere spazio sufficiente per accedervi da dietro. Il coperchio si apre in avanti per permettere l’accesso al contenitore dei semi, che ha una generosa capacità di 1,5 L di semi.

Sono disponibili alcuni accessori aggiuntivi. Ad esempio, si può abbinare sia la mangiatoia AI che quella Lite con un pannello solare da 29,99€. Il pannello solare USB-C ha funzionato abbastanza bene da mantenere carica la mangiatoia durante alcune settimane di test, anche sotto un albero ombroso e durante un periodo di giorni grigi e piovosi. Se non si ha accesso all’elettricità all’aperto, vale la pena acquistarlo. Altrimenti, è necessario portare dentro la mangiatoia di tanto in tanto per ricaricarla.

Applicazione

La mangiatoia richiede un’app gratuita per smartphone per funzionare, quindi è necessario scaricarla sul proprio dispositivo Android o iOS. Il processo di configurazione è semplice: basta puntare il codice QR che appare nell’app verso la telecamera della mangiatoia per accoppiarle. L’email di conferma necessaria per completare la configurazione dell’account ha ritardato di qualche ora, ma è stato l’unico intoppo che ho incontrato.

L’app è organizzata in cinque schede: Home, Scopri, Piani Cloud, Negozio Netvue e Impostazioni. La sezione Home mostra una panoramica e anteprime in miniatura di tutte le telecamere connesse, oltre a occasionali pubblicità di altri prodotti Netvue per uccelli.

La scheda Scopri mostra il blog di Netvue e una sezione #CaughtOnNetvue.

La pagina Cloud permette di iscriversi a vari piani di archiviazione. Non ne avete bisogno se acquistate l’edizione AI della mangiatoia, ma i proprietari del modello Lite hanno questa opzione. Allo stesso modo, il Negozio permette di acquistare altri articoli da Netvue.

Durante i test ho ignorato quasi tutto tranne la sezione Home, perché è lì che si ricevono le notifiche dalla mangiatoia, si accede alla visualizzazione in diretta della telecamera e si modificano le relative impostazioni.

La funzione di identificazione delle specie è altalenante, quindi non entusiasmatevi troppo se vedete apparire un visitatore raro nel banner delle notifiche push. L’app allega una sequenza di immagini fisse con l’identificazione degli uccelli a ogni clip video, e usa questi scatti per determinare la specie. In molti casi, identifica l’uccello sia correttamente che erroneamente nella stessa sequenza; ad esempio, potrebbe etichettare correttamente un piccione maschio, ma poi anche come colombo o altro in un timestamp successivo. In altri casi, l’identificazione è perfettamente corretta. Durante i test, questa funzione sembrava funzionare meglio quando la mangiatoia era esposta alla luce diretta del sole.

Conclusioni

Sai una cosa? Dopo aver passato un bel po’ di tempo con questo Birdfy Feeder AI di Netvue, mi ritrovo con sensazioni contrastanti. Da un lato, l’idea mi ha fatto brillare gli occhi: una mangiatoia smart che riconosce gli uccelli? Fantastico! Dall’altro… beh, diciamo che la realtà non è proprio rose e fiori.

Partiamo dalla qualità video. Onestamente? Niente di che. Sì, è 1080p, ma non aspettatevi miracoli. I dettagli delle piume? Quasi invisibili. E quegli artefatti di compressione… mamma mia! A volte sembra di guardare un video su una connessione internet degli anni ’90.

E poi c’è questa AI per riconoscere gli uccelli. Un’idea geniale, davvero. Peccato che a volte sembra giocare a indovinelli. Un momento ti dice che quel piccione è un piccione, quello dopo potrebbe scambiarlo per un pappagallo. Dai, sul serio?

Ma non è tutto da buttare, eh. La batteria dura una vita, non devi sborsare soldi extra per abbonamenti vari, e metterla in funzione è una passeggiata. E devo ammettere che il design non è male: capiente, facile da ricaricare, si monta in un attimo.

Insomma, se sei un tech-entusiasta con la passione per gli uccellini e non ti fai troppe pare per qualche piccolo difetto, potrebbe essere una bella aggiunta al tuo giardino. Ma se cerchi la perfezione… beh, forse è meglio guardare altrove o aspettare che Netvue tiri fuori una versione 2.0 un po’ più raffinata.

In fin dei conti, il Birdfy è come quel amico un po’ pasticcione ma simpatico: ha i suoi difetti, ma gli vuoi bene lo stesso. E chissà, magari con qualche aggiornamento potrebbe diventare davvero quel gioiellino che prometteva di essere.

Il prodotto è disponibile su Amazon a 159,99 €.