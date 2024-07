Apple sembra pronta a rivoluzionare ancora una volta il mercato della tecnologia con nuovi sviluppi entusiasmanti. Secondo alcune indiscrezioni trapelate online sono in arrivo importanti aggiornamenti per due delle sue categorie di prodotto chiave. Ovvero l’ AppleTV e i dispositivi per la smart home.

A tal proposito sembra infatti che l’azienda stia lavorando su una nuova versione della sua amata TV 4K. Le indicazioni puntano a un possibile aggiornamento che includerebbe il chip A15 Bionic. Il quale è già stato utilizzato nella generazione attuale presentata nel 2022.

Apple: speculazioni, prospettive future e tanti progetti

Altri dettagli interessanti che sono stati rivelati riguardano un misterioso “HomeAccessory 17,1”. Un prodotto completamente nuovo nel portfolio di Apple. Si tratta di un dispositivo dedicato alla smart home e che potrebbe condividere il chip A18 con gli imminenti iPhone 16. In più l’ impiego del SoC Apple più avanzato apre la strada all’integrazione di AppleIntelligence. Ovvero l’intelligenza artificiale proprietaria dell’azienda, che indica un potenziale salto di qualità nelle funzionalità di automazione domestica e interazione intelligente.

Questi sviluppi non si limitano però alla sola tecnologia hardware. Infatti, l’eventuale introduzione di una nuova AppleTV con capacità avanzate potrebbe ridefinire l’esperienza di intrattenimento domestico. Arrivando ad integrare funzionalità di intelligenza artificiale e migliorando la connettività con altri device Apple e non solo.

D’altra parte, il nuovo “HomeAccessory” suggerisce un’espansione notevole nell’offerta di dispositivi per la smart home. Oltre ai già noti HomePod e altri accessori audio. L’utilizzo del chip A18 promette prestazioni elevate e una maggiore capacità di adattamento alle esigenze degli utenti. Aprendo così nuove opportunità nel settore. Resta da vedere come l’ azienda intende integrare tali innovazioni e quali nuove funzionalità introdurrà per migliorare l’usabilità e la convenienza dei suoi prodotti. Le aspettative a riguardo sono come sempre molto alte. In quanto il colosso di Cupertino rappresenta ormai da anni una garanzia di affidabilità e professionalità.