Negli ultimi tempi, un’interessante novità ha catturato l’attenzione degli utenti di Samsung Galaxy. Si tratta della possibilità di recuperare i messaggi WhatsApp eliminati. Ciò grazie ad una funzione nascosta nelle impostazioni del proprio telefono. Questo strumento sfrutta la cronologia delle notifiche. Le quali si rivelano particolarmente utili per coloro desiderano recuperare contenuti che altrimenti sarebbero persi per sempre. Per utilizzare tale funzionalità, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna aprire le impostazioni del cellulare e selezionare la voce “Notifiche”. Da qui, accedere alle “Impostazioni avanzate” e attivare l’opzione “Cronologia notifiche”. Una volta fatto, essa conserverà tutte le notifiche ricevute dalle visite app nelle ultime 24 ore. Inclusi i messaggi WhatsApp che sono stati successivamente eliminati.

Novità Whatsapp: limitazioni e alternative, cosa considerare per altri dispositivi Android

Tale funzione si rivela particolarmente vantaggiosa, poiché consente di visualizzare i messaggi cancellati semplicemente consultando questo elenco. È sufficiente cercare il messaggio nella cronologia in base all’orario in cui è stato ricevuto. È importante però notare che questa funzione ha delle limitazioni. Ad esempio non permette di visualizzare messaggi particolarmente lunghi nella loro interezza e non recupera contenuti multimediali. Come immagini e video, che sono stati eliminati. Pertanto, mentre la funzionalità è molto utile per recuperare brevi testi, non è adatta per tutti i tipi di contenuti cancellati.

Nonostante ciò rappresenti un passo avanti molto importante, non tutti gli utenti Android possono beneficiarne. Per chi non possiede un dispositivo Samsung, esistono delle alternative, anche se possono comportare dei rischi. Alcune app di terze parti, disponibili su Google Play Store, ad esempio, offrono funzioni simili di recupero delle notifiche. Applicazioni per telefoni Xiaomi o altre soluzioni simili possono garantire una funzionalità paragonabile. Ad ogni modo, è cruciale fare attenzione alla sicurezza e alla privacy quando si ricorre a queste piattaforme. In quanto esse possono accedere ai vostri dati personali. In più se non provenienti da fonti affidabili, potrebbero esporvi a rischi di sicurezza. È quindi sempre consigliabile scaricare solo da fonti verificate e leggere attentamente le recensioni degli altri utenti per evitare problemi.