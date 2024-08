1Mobile, in questi giorni, ha annunciato una nuova promozione dedicata ai nuovi clienti. Stiamo parlando dell’offerta “Super 80“. Questa proposta offre un pacchetto di 80GB di traffico dati, 80 SMS e chiamate illimitate verso numeri nazionali. Il tutto a un prezzo introduttivo di 5,00€ per il primo mese. Dal secondo invece, il costo dell’abbonamento passa a 6,99€. Essa è disponibile fino al 18 agosto 2024 ed è riservata a coloro che effettuano la portabilità del numero. In particolare da gestori quali,TIM, Wind3, Iliad, Vodafone o altri operatori virtuali. È importante notare che per poterne usufruire è necessario completare con successo il processo di portabilità entro il primo rinnovo. In caso contrario, verrà applicata una penale di 5€, e il canone mensile salirà a 9,99€.

1Mobile: dettagli e condizioni dell’offerta “Super 80”

L’offerta “Super 80” consente di navigare con 80 GB di dati in Italia e nell’Unione Europea. Conformemente alla regolamentazione europea in materia di roaming. I giga non utilizzati durante il mese corrente non sarà trasferito a quello successivo. Qualora si superi la soglia di dati inclusi, sarà possibile continuare a navigare a un costo di 0,50€ per ogni 100MB. I minuti inclusi permettono poi di effettuare chiamate illimitate a numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta.

La disattivazione della.promo può essere effettuata tramite l’area riservata del sito web di 1Mobile o tramite l’app ufficiale. In caso di disattivazione, il cliente potrà continuare a utilizzare le unità residue fino alla scadenza del ciclo mensile. In più, per cambiare promozione, sarà necessario prima disattivare l’attuale pacchetto, con un costo di 15€ più il canone mensile della nuova proposta. Per ulteriori informazioni e per attivare la promozione, consigliamo di visitare il sito ufficiale di 1Mobile oppure recarsi presso uno dei punti vendita autorizzati. Qui troverete tutte le soluzioni che l’ operatore offre in questo periodo. Leggetele con attenzione e selezionate quella che soddisfa maggiormente le vostre esigenze.