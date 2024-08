Su Netflix è arrivato l’ultimo capitolo dell’amata serie The Umbrella Academy. Dopo avventure sovrannaturali e peripezie fantascientifiche i fratelli Hargreeves sono pronti a dare il loro addio al pubblico.

I sette bambini prodigio cresciuti per diventare degli eroi dopo aver più volte sventato la fine del mondo ora si ritrovano ad affrontare la sfida più grande: vivere senza i loro poteri. La terza stagione ha lasciato il dubbio riguardo la nuova realtà in cui sono piombati i nostri protagonisti ed ora con l’ultima stagione i fan potranno finalmente ottenere le tanto attese risposte.

The Umbrella Academy finalmente su Netflix: cosa ci attende?

Mentre gli Hargreeves cercano di adattarsi alla loro nuova vita, una misteriosa associazione, denominata The Keepers, si riunisce in segreto complottando su una realtà che non è “reale”. Secondo il gruppo non si è ancora arrivati alla fine e presto le cose potrebbero nuovamente precipitare. Dunque, una nuova avventura potrebbe attendere i protagonisti della serie Netflix. Al centro dei complotti, troviamo dunque la nota Umbrella Academy che ancora una volta deve riunirsi per sistemare le cose una volta per tutte.

Considerando il successo delle precedenti stagioni, cresce l’entusiasmo riguardo quest’ultimo capitolo finale. Gli ultimi sei episodi sono stati caricati ieri su Netflix e attendono solo di essere visionati per mettere fine ad una delle storie più avvincenti degli ultimi anni. C’è chi ancora è alle prese con lo streaming e chi ha visionato tutti gli episodi in una volta, approfittando della modalità di caricamento simultaneo propria della piattaforma.

Per conoscere i primi dati sulle visualizzazioni bisognerà attendere la comunicazione ufficiale da Netflix. In ogni caso è certo che anche la quarta ed ultima stagione attirerà l’attenzione dei fan più accaniti. Quest’ultimi, infatti, anche se malinconici per l’addio definitivo, non vedono l’ora di scoprire quale sarà la reale conclusione della storia.