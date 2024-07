Possiamo dire che siamo arrivati ormai alla fine del mese di luglio. Tutto questo, però, non ferma i vari big del settore dello streaming. Anche d’estate, infatti, i big del settore hanno continuato ad aggiornare i propri cataloghi e a proporre ai propri utenti una valanga di contenuti multimediali di rilievo. Tra questi, spicca come sempre Netflix. In queste ultime settimane, infatti, l’azienda ha stupito con l’arrivo di tanti titoli davvero molto attesi tra gli utenti, prima fra tutti la terza stagione della serie tv Bridgerton ma non solo, dato che è anche arrivata l’ottava e ultima stagione di Elite. Anche il mese di agosto, però, si prospetta ricco di sorprese. Vediamo qui di seguito i titoli in arrivo.

Netflix, ecco i nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma per il mese di agosto

Nel corso delle prossime settimane diremo addio a luglio e daremo il benvenuto al mese di agosto. Come già accennato in apertura, questo mese sarà particolarmente ricco di contenuti multimediali, dato che il colosso dello streaming Netflix aggiornerà a breve il suo catalogo multimediale. Tra i titoli in arrivo il prossimo mese, ci sono ad esempio la quarta stagione di Emily in Paris e la quarta stagione di Umbrella Academy. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Film in arrivo su Netflix ad agosto 2024

• REBEL MOON DIRECTOR’S CUT PARTI 1/2 – a partire dal 2 agosto 2024

• SAVING BIKINI BOTTOM – a partire dal 2 agosto 2024

• DAUGHTERS – a partire dal 14 agosto 2024

• THE UNION – a partire dal 16 agosto 2024

• THE DELIVERANCE – LA REDENZIONE a partire dal 30 agosto 2024

Serie tv in arrivo su Netflix ad agosto 2024

• UNSTABLE S2 – a partire dal 1 agosto 2024

• COME UCCIDONO LE BRAVE RAGAZZE – a partire dal 1 agosto 2024

• THE UMBRELLA ACADEMY S4 – a partire dall’8 agosto 2024

• SHAHMARAN S2 – a partire dall’8 agosto 2024

• EMILY IN PARIS S4 parte uno – a partire dal 15 agosto 2024

• TERMINATOR ZERO – a partire dal 29 agosto 2024