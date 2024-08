Truffa: individuata una e-mail fake, può rubare soldi e dati

Purtroppo il web è diventato sia croce che delizia per gli utenti, i quali ormai non sanno più che pesci prendere. Secondo quanto riportato, sono sempre di più le persone che si ritrovano a cadere in alcuni tranelli senza neanche rendersene conto. L’attitudine a beccarsi una truffa è dunque aumentata nettamente, nonostante i tempi siano andati avanti e l’esperienza degli utenti sia aumentata. Ogni giorno si sente parlare di persone che purtroppo cascano in alcuni tranelli in maniera inesorabile, magari credendo che si tratti realmente di quello che i messaggi propongono.

Con questa metodologia purtroppo i malviventi riescono a fare breccia nelle difese anche degli utenti più esperti. Secondo quanto riportato, sono migliaia le persone che ci cascano ogni giorno, perdendo dati e soldi senza rendersene conto. In basso c’è il messaggio per intero.

Truffa con il messaggio ambiguo: ecco come vi fanno credere tutt’altro con una mail

Questo qui in basso è il messaggio che purtroppo sta tenendo sotto scacco tantissime persone in questi giorni. Poche righe, una promessa e tantissima curiosità: sono questi gli aspetti che vengono fuori dal testo che arriva tramite e-mail.

“Ciao, guardandoti, ho capito che stavo solo cercando una piccola avventura con te!

Si, sono sposato. Ad essere onesti, il marito non proibisce nuove conoscenze con gli uomini.

Ecco il mio profilo Princess-Delma Ti invito qui, ci sono molte foto per te e puoi scrivere nei messaggi privati.

Grazie, e presto ti manderemo un messaggio, stallone, giusto?“.

Come si può vedere il messaggio è scritto veramente male in italiano e già questo dovrebbe aiutare gli utenti a capire che si tratta di un inganno. Oltre a ciò, anche l’indirizzo e-mail del mittente non è assolutamente registrato come dominio appartenente ad un sito di incontri verificato. Per evitare di cascare nei tranelli dunque basta fare caso a questi due aspetti.