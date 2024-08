Kena Mobile costa 6 EURO: ci sono 230 giga al mese e un buono Amazon

La concorrenza non può nulla quando i gestori virtuali decidono di lanciare delle offerte clamorose come sta facendo adesso Kena Mobile.

L’azienda in Italia domina grazie alla sua forte attitudine nel concedere tanti minuti e messaggi con un numero incredibile di giga. Sul sito ufficiale attualmente c’è una proposta che sta dominando.

Kena Mobile distrugge tutti con la sua promo migliore: ecco 230 giga e tanti vantaggi

Chi ha dato uno sguardo al sito ufficiale del gestore virtuale Kena Mobile, avrà certamente ravvisato che c’è un’offerta straordinaria. La Promo Rush 130 è infatti disponibile con un prezzo straordinario e con dei contenuti aumentati rispetto al solito.

Chi sceglie questa proposta infatti tutti i mesi può assicurarsi minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS verso tutti ma soprattutto ben 230 giga in 4G. Tale soluzione in genere vanta 130 giga, ma questa volta il provider ne ha aggiunti altri 100. Il prezzo mensile equivale ad una somma di soli 6,99 € al mese.

Kena Mobile permette infatti di avere un buono Amazon da 10 € nel caso in cui gli utenti dovessero effettuare la portabilità, senza dunque attivare un nuovo numero ma portando il loro. Bisogna inoltre precisare che l’offerta prevede 230 giga invece che 130 solo nel momento in cui le persone dovessero scegliere il servizio di ricarica automatica, il quale è gratuito. Un altro aspetto molto importante che non va sottovalutato e che Kena mette a disposizione, è il primo mese totalmente gratis. Siccome l’offerta è in promozione, anche il costo di attivazione è totalmente gratuito invece che di 3 €.

È indubbio dunque che tutti questi sono dei vantaggi che gli altri gestori non offrono e che valgono certamente il prezzo del biglietto. Non bisogna dimenticare poi che una volta scelta questa offerta di Kena, il prezzo resterà per sempre uguale. Si tratta di uno dei punti di forza del gestore: le sue offerte non cambiano mai prezzo.