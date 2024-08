Kena FOLLE, fino a 100 Gb extra per queste offerte

Tra i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano, Kena Mobile è uno dei più amati dagli utenti grazie alle sue proposte mozzafiato. Per questa estate, in particolare, l’operatore ha deciso di stupire ancora facendo una sorpresa davvero notevole a tutti i suoi nuovi clienti. Scegliendo come metodo di pagamento Ricarica Automatica, gli utenti potranno ricevere gratuitamente fino a 100 GB di traffico dati extra da aggiungere già a quello previsto dalla propria offerta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile folle, con ricarica automatica in regalo fino a 100 GB di traffico dati extra

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di esagerare proponendo qualcosa di davvero sorprendente. Come già accennato in apertura, infatti, tutti i nuovi clienti dell’operatore che sceglieranno il metodo di pagamento di Ricarica Automatica potranno ricevere in omaggio fino a 100 GB di traffico dati extra rispetto a quelli già previsti dalla propria offerta.

Questo permetterà quindi agli utenti di usufruire di una quantità esorbitante di traffico dati per navigare senza pensieri. Con l’offerta Kena 6,99 130 GB, ad esempio, gli utenti potranno usufruire in totale di 230 GB di traffico dati. Rimangono poi inclusi nel bundle di questa offerta anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Tutto questo allo stesso costo di 6,99 euro al mese.

Lo stesso discorso vale per tutte le altre offerte dell’operatore. In particolare, anche l’offerta Kena 100 GB 5,99 è inclusa in questa promozione. Con quest’ultima, gli utenti potranno utilizzare fino a ben 200 GB di traffico dati ed avranno sempre a disposizione minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Ricordiamo poi che l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha anche deciso di offrire il primo mese gratuitamente e ha anche deciso di azzerare il costo di attivazione di ogni offerta.