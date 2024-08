Truffa phishing di agosto 2024: il messaggio malefico che svuota il conto

Il messaggio scritto qui in basso serve proprio per fornire alle persone un paragone con le truffe che potrebbero arrivargli in chat o in posta. È bastato poco a molti utenti per cascare tra le grinfie di questa truffa, che sembra essere una sorta di messaggio scritto da una ragazza ma che non è altro che qualcosa che serve solo a rubare i dati e soldi. Stando a quanto riportato, sono davvero tantissime le persone che ci sono cascate finendo per dover ricorrere alla polizia postale. L’intento del messaggio è quello di truffare le persone facendo credere che una donna voglia fare una nuova conoscenza.

È proprio da lì che parte la truffa siccome le persone per iscriversi cliccheranno sul link presente nel testo dal quale comparirà il form di iscrizione che in realtà serve solo per raccogliere indebitamente i dati degli utenti. In questo modo le persone crederanno di iscriversi al sito di incontri che serve per conoscere quella ragazza ma non sarà così.

Truffa con un messaggio: ecco il testo tanto temuto

“Non so perché non ho ricevuto una tua chiamata, anche se sto ancora aspettando!

Sono io, Laurel! Forse te ne sei dimenticato, ma ti ho scritto qualche settimana fa.

Ti ho chiesto di andare sul mio profilo e scrivermi, aspetto una tua lettera tutti i giorni.

Ho già chiesto ai miei amici il tuo numero di telefono per chiamarti.

Semmai, ho cambiato il mio nickname ed eccone uno nuovo: Laurel-hot-3

Ti aspetto!”

Il messaggio è molto breve ma alla fine contiene un link che porta le persone a dover compilare un form. Gli utenti che cascano nella truffa credono di iscriversi in questo modo al sito di incontri necessario per conoscere la fantomatica ragazza che gli ha scritto. In realtà la compilazione del modulo serve solo a rubare i loro dati.