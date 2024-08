Google Pixel 9 Pro XL esce allo scoperto

Oramai si sa che il colosso californiano è pronto a lanciare la linea Pixel 9, i nuovi smartphone top di gamma. La data del rilascio è fissata per il 13 agosto e i fan sono ansiosi di mettere le mani su questi nuovi gioiellini di Google.

In rete, il canale YouTube russo AndroNews ha pubblicato (per errore?) un lungo video di 19 minuti sul Pixel 9 Pro XL. Si parla di un hands-on con un dispositivo che apparentemente non sembra funzionante. Dunque, anche se poco probabile, potrebbe trattarsi di un dummy di produzione di alta qualità, di un dispositivo di test o di un device destinato ai recensori con l’obiettivo di realizzare un video in anteprima per il pubblico russo. Vi ricordiamo che nelle scorse settimane Google Pixel 9 Pro XL è già trapelato, ma con il video del canale russo abbiamo una visione un po’ più completa del device.

Quali sono i dettagli trapelati sul nuovo Google Pixel 9 Pro XL?

Partendo dal retro troviamo il solito alloggiamento “a pillola” per le tre fotocamere posteriori che, al contrario del Pixel 8 e 8 Pro, non si estende su tutto lo smartphone ma che si incurva ai bordi. Ad accompagnare le fotocamere ci pensa un LED e un rilevatore per la temperatura. Mentre al di sotto di queste troviamo un pannello opaco con la “G” di Google. Quest’ultima è impressa in un colore più chiaro rispetto al resto della scocca, e attorno ad essa si può intravedere un design geometrico che dovrebbe generare più grip per rendere la presa più sicura.

AndroNews ha anche fatto un piccolo riepilogo delle caratteristiche tecniche, che però nascono da speculazioni.

Dopo aver parlato del retro è giunta l’ora di parlare anche della parte frontale del Google Pixel 9 Pro XL. Proprio qui troviamo un display da 6,8″ con design completamente piatto in stile Galaxy 24 Ultra, con quest’ultimo sembrerebbe condividere anche le dimensioni e il feeling al tatto. A differenza del Top di gamma firmato Samsung, il Pixel 9 Pro ha gli angoli più arrotondati, sempre con il fine di migliorare la maneggevolezza.