Fastweb regala il 5G: ecco 150 giga a soli 7,95 EURO al mese

Ogni volta che i gestori virtuali decidono di lanciare le loro offerte migliori, gli utenti dei provider più famosi in Italia decidono di cambiare. Questa attitudine ormai è un classico, soprattutto da quando il cambio di gestore mobile è diventato molto più veloce ed agevole. Tra i provider che si distinguono meglio soprattutto da qualche anno a questa parte e soprattutto tra i virtuali, c’è senza dubbio il nome di Fastweb.

L’azienda riesce a garantire la possibilità di avere offerte piene di contenuti ma soprattutto prezzi molto più accessibili rispetto al solito. A dimostrare tutto questo ci pensa una soluzione in particolare, quella disponibile sul sito ufficiale che consente anche di avere la rete migliore senza pagare nulla in più.

Fastweb batte tutti con la sua nuova offerta da 150 giga in 5G

Non ci poteva essere miglior gestore di Fastweb per coloro che volevano avere mensilmente i migliori contenuti e un prezzo super. Attualmente sul sito ufficiale del provider virtuale c’è infatti l’offerta Fastweb Mobile, soluzione che ogni mese costa solo 7,95 € per tutti gli utenti.

Proprio il 5G viene offerto gratuitamente all’interno della suddetta offerta, che costa mensilmente poco garantendo però ben 150 giga in 5G. Al suo interno gli utenti trovano anche minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore sia fisso che mobile. Bisogna inoltre ricordare che anche durante il periodo da gennaio a giugno 2024, Fastweb è stato ritenuto il gestore più potente in termini di rete mobile in Italia.

La sottoscrizione di questa soluzione garantisce anche la spedizione della scheda SIM gratis per coloro che dovessero scegliere quella fisica. Scegliendo invece invece il formato eSIM, non solo non bisognerà attendere l’arrivo a casa della scheda, ma si abbrevieranno anche i tempi per la portabilità. Per quanto riguarda l’attivazione dell’offerta, non c’è cosa più veloce: bisogna semplicemente servirsi del proprio SPID.