Fastweb sta affrontando un periodo di crescita importante. I dati raccolti fino al mese di giugno (2024) mostrano che la rete 5G dell’operatore copre il 74% del territorio italiano. Tale valore ha registrato un +5 p.p. rispetto allo stesso periodo lo scorso anno. Anche la divisione Wholesale mostra risultati positivi. Nello specifico si parla del numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali. Quest’ultimo, infatti, è arrivato a 778.000. Dunque, è stato registrato un aumento pari al 46%. Un dato importante ancor più se messo a paragone con i dati emersi nello stesso periodo lo scorso anno.

Uno scenario positivo che si realizza in un momento particolarmente importante per Fastweb. L’azienda, infatti, è alle prese con la fusione con Vodafone Italia. Il processo dovrebbe concludersi entro l’inizio del 2025. Riguardo la nuova Newco che sta per nascere è stato annunciato il CEO che sarà alla guida della società: Walter Renna.

Fastweb a lavoro per la fusione: e non solo

Renna si è dichiarato onorato della scelta di Swisscom. Sotto la guida dell’uomo, Fastweb ha dato inizio ad una serie di iniziative innovative. Tra quest’ultime c’è un nuovo servizio di fornitura energetica. Inoltre, si è concretizzata una partnership con Eolo per portare la connettività a banda ultralarga nelle aree ancora scoperte.

A completare il processo c’è stata l’inaugurazione della AI NeXXt Factory, un centro di ricerca dedicato all’intelligenza artificiale. Inoltre, Fastweb ha sviluppato un nuovo modello linguistico addestrato in italiano.

In tale scenario la fusione tra Fastweb e Vodafone si concretizza come un traguardo importante per realizzare un progetto strategico. Si tratta di accelerare la digitalizzazione della nostra Penisola con infrastrutture e servizi all’avanguardia. Un traguardo che Walter Renna dovrà portare avanti mentre è alla guida della nuova società. In tal modo verrà portato avanti l’obiettivo di trasformare la Newco in un riferimento stabile e concreto per tutto il settore delle telecomunicazioni nel nostro Paese.