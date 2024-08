Le Apple Airpods sono a mani basse le cuffiette più richieste e desiderate da parte del pubblico, un dispositivo che da sempre ha catalizzato l’attenzione degli utenti, proprio in termini di ergonomia e di prestazioni che mettono a disposizione. L’unico difetto è sempre stato il prezzo di vendita, ritenuto più alto del normale, ma fortunatamente in questo periodo su Amazon è prevista una buona riduzione.

La versione che potete acquistare a basso costo è la seconda generazione, tecnicamente la più recente tra quelle disponibili sul mercato, completa di tutti gli accessori: cavo di ricarica e custodia per ricaricarle comodamente, oltre che trasportarle senza dover sottostare ad alcuna difficoltà. Le cuffiette sono pensate per i prodotti Apple, di conseguenza riescono a dare ilo meglio solo ed esclusivamente con i dispositivi della mela, quali sono iPhone, iPad o iMac.

Scoprite i codici sconto Amazon gratis e le offerte migliori del momento, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Apple AirPods: che offerta vi aspetta

Nessuno si sarebbe mai aspettato, un giorno, di poter spendere solamente 100 euro per l’acquisto delle Apple AirPods di seconda generazione. Il prodotto è stato originariamente commercializzato con un listino di 149 euro, cifra che con il tempo è stata fortemente ridotta, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 102,90 euro (con oltre il 31% di sconto effettivo). Alle spalle è possibile trovare la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che aiuta così a coprire ogni difetto di fabbrica che si potrebbe riscontrare in fase di utilizzo. Per l’ordine collegatevi qui.

Disponibili solo nella classica colorazione bianca, le cuffiette sono caratterizzate da un design iconico, non sono in-ear, quindi non richiedono l’utilizzo di gommini, ma sono adatte a tutti i padiglioni auricolari. In parallelo segnaliamo l’ottima qualità della riproduzione audio, una delle migliori in circolazione, come solamente Apple ci ha abituato nel corso degli anni.