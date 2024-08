Tutti i gestori più forti del mercato sanno oggi di avere dalla loro il coltello dalla parte del manico. I virtuali sono diventati infatti il punto di riferimento di tutte le persone che vogliono risparmiare avendo tutto e tra questi si distingue un’azienda in particolare che è CoopVoce.

Questo prova del virtuale è stato in grado di mettere in difficoltà aziende molto più potenti tra cui Iliad e Vodafone. Le sue offerte hanno sempre garantito contenuti in gran quantità, peraltro con prezzi più bassi rispetto alla concorrenza e con grande durata nel tempo. Quando CoopVoce lancia le sue offerte mobili lo fa per farle durare per sempre, senza far cambiare il costo in corso d’opera.

Nessun gestore è riuscito a competere, e neanche questa volta ci riuscirà visto che la migliore offerta è ancora disponibile per questa giornata. Si tratta di una soluzione che offre il meglio ad una qualità di rete eccezionale e con due mesi in promozione.

CoopVoce è il gestore virtuale più amato ed affidabile: ecco la sua migliore offerta che costa 7,90 € al mese

CoopVoce garantisce solo per oggi la sua offerta migliore del mese di agosto, ovvero quella EVO 150 che ha fatto battere il cuore a tantissime persone. Al suo interno c’è veramente di tutto e c’è anche un periodo promozionale da poter sfruttare durante i primi tempi.

All’interno di questa soluzione mobile gli utenti possono trovare 150 giga in 4G con minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS. Il prezzo è di 7,90 € al mese. Non c’è alcun costo di attivazione da pagare e inoltre solo per i primi due mesi, per coloro che scelgono l’offerta entro oggi, il costo equivale a zero. CoopVoce dunque permette di avere questa offerta due mesi gratis e non pone limiti: tutti gli utenti provenienti da qualsiasi gestore possono infatti sceglierla.