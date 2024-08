TIM prepara l'assalto a Iliad: 3 promo da pazzi fino a 300 GB

TIM è riuscito a prendere al volo le sue ultime forze prima dell’estate e a mettere su un vero e proprio organigramma fatto di risparmio, qualità e quantità. Sono infatti tornate le sue offerte migliori, quelle che servono ad avere tutto e con un prezzo molto contenuto. Le Power sono quindi di nuovo disponibili ma non per tutti gli utenti.

L’obiettivo di TIM è sicuramente quello di riportare il suo nome in cima alle classifiche di gradimento. Con ampia probabilità ci riuscirà, esattamente come è avvenuto durante la fine del 2023 quando in occasione del periodo natalizio l’azienda italiana aveva monopolizzato il mercato.

TIM lancia ancora le sue Power: queste offerte hanno davvero tutto, si parte da 6,99€

In realtà non è la prima volta che si parla delle Power, soluzioni mobili che riescono a garantire il meglio per pochi euro. Il gestore però rispetto al passato ha totalmente rivisitato i prezzi, fornendo a tutti un’occasione in più e soprattutto una ragione in più per fare il percorso inverso e tornare indietro.

Partendo dalla prima offerta mobile del pacchetto, non si può non citare la favolosa Power Special, una soluzione che include al suo interno tutto il meglio partendo da un prezzo di 9,99 € al mese. Qui gli utenti possono trovare infatti minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore, 200 messaggi verso chiunque è un totale di 300 giga in 5G per navigare sul web.

La Power Iron è altrettanto vantaggiosa a suo modo, in quanto con un prezzo di soli 6,99 € riesce già a proporre gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente. Oltre a questo, la soluzione garantisce 150 giga in 4G tutti i mesi.

A chiudere il cerchio ecco la Power Supreme Easy, offerta che include al suo interno ancora una volta minuti senza limiti e 200 messaggi ma in questo caso con 200 giga in 4G per un totale di 7,99 € mensili.