WindTre: addio al servizio per il controllo del credito residuo

WindTre ha annunciato la disattivazione dello storico servizio *123# utilizzato dai suoi utenti per il controllo del credito residuo. Questa funzione, molto apprezzata per la sua semplicità e immediatezza, verrà definitivamente interrotta a partire dal 16 ottobre. Gli utenti che digitano *123# al momento ricevono ancora un messaggio che, oltre a fornire il saldo attuale, informa della prossima disattivazione del servizio.

Anche con l’eliminazione di questa opzione, WindTre dona alla clientela comunque diverse alternative per monitorare il credito residuo. Gli utenti possono utilizzare infatti l’app WindTre, disponibile per tutti gli smartphone, o accedere all’Area Clienti tramite il sito ufficiale. Questi strumenti regalano una gestione completa del proprio account, di qualunque cosa possa servire, inclusa proprio la visualizzazione del credito residuo ed altre funzionalità utili.

Motivo decisione WindTre e alternative

Per coloro che preferiscono utilizzare il classico tastierino numerico e sono legati al passato, WindTre mantiene attivi altri metodi di verifica. Gli utenti possono chiamare il numero gratuito 4242, un messaggio vocale “risponde” e fornisce poi informazioni sul credito residuo e ulteriori dettagli sui servizi attivi. In alternativa, è possibile inviare un SMS con la parola “SALDO” al numero 4155, ricevendo un messaggio con l’importo disponibile sul conto per l’offerta.

La decisione di disattivare il servizio 123# rientra con molta probabilità in una strategia di digitalizzazione ed ottimizzazione. Le piattaforme come l’app e l’Area Clienti online offrono infatti un’esperienza più completa e integrata rispetto ai metodi vecchi alquanto obsoleti. Nonostante magari il dispiacere di alcuni utenti per la fine del servizio 123#, WindTre continua dunque a garantire metodi alternativi per la verifica del credito, cercando di offrire soluzioni ottimali. L’azienda continua a cercare di facilitare l’accesso alle informazioni e a migliorare l’esperienza utente attraverso strumenti tecnologici avanzati, anche se non tutti forse apprezzano. Chi tra voi era solito utilizzare ancora questo servizio del gestore? Scommettiamo che in fin dei conti in molti già sono abituati ad usare app o sito!