ho Mobile SHOCK, ad agosto super offerta per i nuovi clienti

Per questo mese di agosto 2024, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di riproporre una super offerta di rete mobile per tutti i suoi nuovi clienti. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata ho 5,99 100 GB e, come suggerisce anche il nome, ogni mese includerà un numero esorbitante di giga per navigare ad un prezzo più che ragionevole. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, ritorna ad agosto la super offerta mobile ho. 5,99 100 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di riproporre per i suoi nuovi clienti un’offerta degna di nota. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Si tratta di un’offerta che l’operatore ha già proposto tempo fa in passato e che ora tornerà ufficialmente per stupire gli utenti.

Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere fino a 100 GB di traffico dati con una connettività pari al 4G e con una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 60 mbps in upload. Oltre a questo, il bundle di questa offerta rimane poi parecchio ricco. Gli utenti potranno infatti avere accesso anche a minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta sarà pari a soli 5,99 euro al mese. Come spesso accade, si tratta però di una nuova offerta mobile riservata soltanto a tutti i nuovi clienti di ho Mobile che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, fra cui:

Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Kena, Digi Mobil, Enegan e Feder Mobile.

Secondo quanto è stato riportato dall’operatore, l’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione fino alla fine del mese, ovvero fino al prossimo 29 agosto 2024.