ho.Mobile, in arrivo la tariffa telefonica da non perdere

ho.Mobile rappresenta un’alternativa davvero molto valida rispetto agli operatori telefonici tradizionali.

Da quando gli operatori telefonici virtuali hanno introdotto la tecnologia 5G, stanno dando davvero del filo da torcere ai tradizionali.

ho.Mobile è un esempio lampante, visto che grazie alle sue tariffe telefoniche vantaggiose ha conquistato molti clienti.

ho.Mobile, tutte le tariffe telefoniche

I piani tariffari di ho.Mobile sono davvero ottimi, poiché uniscono la qualità dei servizi, a prezzi davvero straordinari.

L’operatore offre due promozioni telefoniche incredibili che integrano anche la tecnologia 5G. Le offerte sono le seguenti:

200 giga di Internet con tecnologie 5G inclusa, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 € al mese

con tecnologie 5G inclusa, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 € al mese 250 giga di Internet tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS limitati a 11,99 € al mese

Entrambe le offerte hanno un costo di attivazione a partire da 2,99 € per i clienti provenienti da poste mobile, Iliad, CoopVoce, Daily e Kena mobile, e invece 20,90 € di attivazione per i clienti provenienti da Tim, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb.

Per quanto riguarda, invece, la tariffa più economica dell’operatore sarà disponibile fino al 31 agosto 2025 e prevede 100 giga di Internet, minuti e SMS limitati a soli 5,99 € al mese.

Un’altra offerta da non sottovalutare è quella che offre 200 giga di Internet, minuti e SMS illimitati a soli 8,99 € al mese.

Anche in questo caso, il costo di attivazione delle tariffe e di 2,99 € per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, poste mobile, Daily e Kena mobile, mentre è di 29,90 € per i clienti provenienti da Tim, Wind tre, very mobile, Vodafone e Fastweb.

Per quanto riguarda i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori telefonici virtuali, il gestore offre anche una tariffa solo voce, che prevede minuti ed SMS illimitati, e un giga di Internet a soli 9,99 € al mese con attivazione gratuita.

ho.Mobile si rivela un operatore davvero sorprendente grazie a tutte le offerte che mette a disposizione degli utenti.