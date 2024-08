WhatsApp continua ad impegnarsi ogni giorno per fornire ai suoi utenti novità utili e sempre al passo con i tempi. A tal proposito, stanno per arrivare alcune funzioni con lo scopo di facilitare l’uso dell’app. Si tratta della creazione degli eventi in chat e delle emoji animate. Alcune fonti hanno diffuso la notizia riguardo entrambe le novità annunciando le funzioni messe a disposizione per gli utenti grazie a quest’ultime. Scopriamo nel dettaglio cosa sta per cambiare.

Novità in arrivo su WhatsApp

La prima funzione riguarda i gruppi e la possibilità di creare eventi anche quando non riguarda una community. Per procedere basterà cliccare sul pulsante “+” e selezionare la voce “Evento”. Una volta effettuato questo primo passaggio sarà possibile procedere inserendo alcune informazioni utili come nome, data e descrizione. Inoltre, sarà possibile anche scegliere tra chiamata vocale o videochiamata. Tutti gli utenti che avranno aderito riceveranno un avviso il giorno dell’evento. È importante sottolineare che tutti i dati forniti dall’evento saranno protetti da crittografia end-to-end. Al momento suddetta funzione è disponibile per la versione 24.15.79 di WhatsApp per iOS.

La seconda novità, invece, riguarda l’arrivo delle nuove emoji animate. Inizialmente la funzione, in questo caso, è riservata alla versione Android di WhatsApp. Al momento, solo alcuni beta tester stanno già avendo un assaggio della nuova funzione. Le emoji animate sono ancora poche, ma WhatsApp ha anticipato che presto le animazioni verranno estese anche ad altre. Quelle attualmente coinvolte sono quelle maggiormente usate dagli utenti. Si tratta della faccina che fa l’occhiolino, quella che ride e il cuore rosso che pulsa.

Per visionare le nuove emoji su WhatsApp basta recarsi nelle chat e indirizzarsi verso l’apposita sezione ideata da Meta per tale opzione. Al momento non è ancora stato reso noto quando la funzione verrà estesa alla versione stabile di WhatsApp. Inoltre, ancora non è noto se Apple permetterà la diffusione delle nuove emoji animate anche sui suoi dispositivi.