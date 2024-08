KIA Sorento 2024: nuove versioni elettrificate anche in Italia

La KIA Sorento, lo scorso ha anno, ha ricevuto un grande restyling per rimodernarne l’aspetto e migliorarne il comfort interno. Sono state implementate le tecnologie e la configurazione ora è disponibile a ben 7 posti. La casa automobilistica adesso ha ampliato la gamma disponibile nel nostro Paese, introducendo le versioni elettrificate Full Hybrid e Plug-in Hybrid. I prezzi di queste partono dai 47.350 euro per il modello KIA a diesel, 49.350 euro per la versione Full Hybrid ed arrivano 56.350 euro per la versione con motorizzazione Plug-in Hybrid.

Allestimenti e motorizzazioni per la nuova Kia

La Kia Sorento è disponibile in tre allestimenti: Business, Style ed Evolution. Tutte le versioni sono a 7 posti, come detto, ed hanno un sistema di infotainment di ultima generazione con display da 12,3″. L’allestimento Style mette a disposizione opzioni con cerchi in lega da 19″, fari anteriori full LED, vetri nella sezione posteriore completamente oscurati ed una vernice metallizzata o perlata. Ha poi anche il comfort aggiuntivo dei sedili anteriori e posteriori riscaldabili ed altre particolarità che ne giustificano la differenza di prezzo. Il top di gamma KIA Evolution si distingue per i cerchi in lega da 20″ (disponibili però solo scegliendo il Diesel) e da 19″ (per Hybrid e Plug-in Hybrid). Essa ha poi altre specifiche che la rendono particolare: il tetto panoramico di serie e gli interni con sedili in pelle nera ventilati e regolabili elettronicamente.

Per quanto riguarda potenza ed autonomia, la KIA Sorento Full Hybrid ha di base un motore turbo benzina da 1,6 litri T-GD con batteria da 1,49 kWh e un motore elettrico da 44,2 kW. Questo sistema permette all’auto di toccare una potenza massima di 215 CV. Tale versione della KIA è disponibile sia con trazione anteriore che con trazione integrale e ha una capacità di traino fino a 1200 kg. La versione della KIA Plug-in Hybrid, invece, ha una trazione integrale (4WD) di seria. Abbina poi lo stesso motore a benzina a un motore elettrico più potente da 67 kW, per una potenza combinata di 252 CV. La batteria da 13,8 kWh consente un’autonomia in modalità elettrica fino a 55 km.