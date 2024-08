In un mercato competitivo e in continuo rinnovamento, Meta è a lavoro per introdurre nuove funzionalità sulla sua app di messaggi. Non è un caso che WhatsApp, negli ultimi tempi, sia al centro di continui aggiornamenti che introducono novità interessanti e accattivanti. Tra quest’ultime spiccano le emoji animate. Tale funzione è arrivata nella beta dei dispositivi Android lo scorso mese. Ora sembra che WhatsApp abbia iniziato i primi test per introdurre le emoji animate anche su iOS.

A tal proposito, WABetaInfo ha dichiarato che la piattaforma sta lavorando per animare prima alcune emoji. Nello specifico si tratta di quelle più popolari ed utilizzate dagli utenti. In un secondo momento potrebbe poi procedere aggiungendone altre.

WhatsApp sta per introdurre le emoji animate anche su iOS

TestFlight ha reso disponibile l’ultima beta per i dispositivi Apple ed ha evidenziato la presenza di tale novità. Come anticipato, al momento sono solo alcune le emoji animate presenti su WhatsApp. Tra cui la faccina che ride, quella che fa l’occhiolino e il cuore rosso.

Ma come funziona suddetta opzione su WhatsApp? Quando gli utenti visualizzeranno l’apposita tastiera del loro dispositivo iPhone vedranno apparire le classiche emoji disegnate da Apple per iOS. Solo una volta inviate nella chat di WhatsApp potranno vedere quest’ultime animarsi. Sarà l’app, infatti, a mostrarne la versione animata, creata da Meta. L’animazione è visibile non appena le emoji viene inviata ed ogni volta che viene toccata dagli utenti.

Ciò è tutto ciò che è emerso dalle prime indiscrezioni online. Non è ancora noto quando le emoji animate di WhatsApp arriveranno effettivamente sui dispositivi iOS. In primis, bisognerà attendere l’approvazione ufficiale da parte di Apple. A tal proposito, è utile ricordare che in una situazione simile, verificatasi con Telegram, l’azienda di Cupertino aveva bloccato l’arrivo di alcune emoji animate. La motivazione? Risultavano troppo simili a quelle presenti sui propri dispositivi. Dunque, non resta che attendere e scoprire quale sarà la decisione di Apple per le nuove emoji su WhatsApp.