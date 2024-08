L’operatore telefonico italiano WindTre non perde occasione per stuzzicare la curiosità dei suoi ex clienti. Anche in queste prime settimane del mese di agosto, infatti, l’operatore sta proponendo ad alcuni ex clienti selezionati l’attivazione di una super offerta di rete mobile come sempre con una grande quantità di giga ore navigare. Questa volta ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre GO 200 XXS. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire questa offerta.

WindTre GO 200 XXS, nuova offerta shock per alcuni già clienti dell’operatore

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di proporre ad alcuni suoi clienti selezionati l’attivazione di una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, questa volta l’operatore ha deciso di proporre l’offerta di rete mobile denom WindTre GO 200 XXS. Si tratta di una delle offerte dell’operatore telefonico più convenienti in assoluto, dato che ha un costo per il rinnovo mensile di appena 4,99 euro al mese.

Nello specifico, nel bundle dell’offerta sono inclusi ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare in tranquillità. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. L’offerta in questione è al momento proposta ad alcuni suoi ex clienti dell’operatore tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Se non l’avessi gia’ fatto torna in WINDTRE! 200GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 11/08. Costi e privacy su windtre.it/go200xxs”.

Si tratta tuttavia di messaggi personalizzati, quindi è probabile che ad alcuni clienti la data di scadenza sia leggermente differente. Anche questa volta, comunque, l’operatore stupisce i suoi ex clienti con questa fantastica proposta a basso costo.