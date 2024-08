A quanto pare il team di sviluppo che si occupa di inserire nuove funzionalità all’interno di WhatsApp sembra non voler andare mai in vacanza, la nota piattaforma di messaggistica infatti riceve costantemente aggiornamenti variegati e la rendono sempre al passo coi tempi e sicuramente ricca di funzioni in grado di migliorarne l’esperienza d’uso, rendendola fluida ed intuitiva.

Di conseguenza ogni mese o quasi assistiamo all’arrivo di update in grado di inserire nuove funzionalità decisamente utili che contribuiscono a rendere WhatsApp la piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta, molto presto a quanto pare ne arriverà un’altra in grado di consentire una migliore connessione tra i vari utenti, scopriamo di cosa si tratta.

Funzionalità in stile Apple

La funzione in questione si chiama “Nearby Share” e consentirà agli utenti di condividere file utilizzando appunto WhatsApp semplicemente connettendosi ai dispositivi nelle vicinanze, il tutto un po’ come accade con AirDrop di Apple, tale funzionalità dunque permetterà uno scambio rapido di elementi smartphone e funzionerà sia su iOS che su Android, sebbene tra i due sistemi ci saranno delle piccole differenze dal momento che su iOS sarà necessario scansionare un QR code per procedere all’invio mentre su Android non ce ne sarà bisogno.

Come se non bastasse questa funzionalità migliorerà l’interscambio tra dispositivi con sistemi operativi diversi dal momento che consentirà di effettuare l’invio dei file anche tra un device Android e uno iOS, aumentando di conseguenza il contatto tra due sistemi che normalmente tendono a non comunicare.

Ovviamente quest’ultima è una mossa commerciale di WhatsApp, decisamente evidente dal momento che senza alcun dubbio porterà a un aumento significativo degli utenti che sicuramente saranno interessati a una funzionalità quasi esclusiva della piattaforma a tinte verdi.

Probabilmente questa funzionalità arriverà una volta terminata la fase di beta testing, non sappiamo però quanto ci sarà ancora da attendere prima del suo rilascio globale.