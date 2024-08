Uno dei prezzi migliori dell’ultimo anno è stato applicato direttamente su Samsung Galaxy A15, lo smartphone di fascia bassa dell’azienda sudcoreana viene proposto con un risparmio davvero più unico che raro. Il prodotto è caratterizzato da alcune specifiche tecniche di ottimo livello, partono ad esempio dal display Super AMOLED da 6,5 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione FullHD+ che pochi altri riescono ugualmente a raggiungere nella medesima fascia di prezzo.

Lo smartphone presenta dimensioni perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, infatti raggiunge 160,1 x 76,8 x 8,4 millimetri di spessore, con un peso di soli 200 grammi, passando comunque per un processore che risulta perfettamente adeguato alla tipologia del dispositivo: MediaTek Helio G99 con una frequenza di clock a 2,2Ghz, accoppiato con una GPU Mali-G57 MC2, seguito da una configurazione di base che consiste in 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB con microSD).

Samsung Galaxy A15: ecco lo sconto più inaspettato

Il Samsung Galaxy A15 è disponibile su Amazon ad un prezzo molto conveniente, infatti il suo valore consigliato oggi sarebbe da 197,27 euro, seguito a ruota da una riduzione effettiva del 37%, che lo porta a costare solamente 124,22 euro. Premete qui per completare l’acquisto.

Come tanti altri prodotti dell’azienda sudcoreana, anche in questo caso è possibile notare un forte focus sul comparto fotografico, capitanato dalla presenza di un sensore principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 5 megapixel, per terminare poi con un effetto bokeh da 2 megapixel. Il componente anteriore, al contrario, è da 13 megapixel con apertura F2. La batteria non delude le aspettative, è da 5000mAh, e dati alla mano dovrebbe riuscire a garantire lunghe sessioni di utilizzo prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica.