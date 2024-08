Motorola Moto G84 5G è lo smartphone da acquistare nel momento in cui si fosse interessati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, ed allo stesso tempo si voglia godere di buone prestazioni, pur riuscendo a risparmiare al massimo.

Tutto ha inizio con un bellissimo pannello pOLED da 6,55 pollici di diagonale, che presenta anche risoluzione FullHD+, oltre comunque ad un refresh rate che può raggiungere i 120Hz, garantendo così una grandissima fluidità generale. Discorso simile per quanto riguarda il processore, questi è il Qualcom Snapdragon 695, che viene affiancato da una GPU Adreno 619, ma anche una configurazione massima che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (ugualmente espandibile tramite microSD).

Motorola Moto G84: il prezzo è super conveniente oggi

Un prezzo veramente da non perdere vi attende proprio in questi giorni direttamente su Amazon, dove il Motorola Moto G84, nella versione compatibile con la connessione 5G, potrà essere vostro con uno sconto effettivo di 100 euro, fino ad arrivare così ad una spesa finale di soli 199 euro (contro i 299 euro previsti di listino, un 33% di sconto). Può essere vostro a questo link.

Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori, un principale da 50 megapixel, che riesce comunque a soddisfare la maggior parte degli utenti con prestazioni adeguate in ogni condizione di luce, passando poi per un ultragrandangolare da 8 megapixel, utilissimo per ampliare al massimo l’angolo di ripresa, con una risoluzione comunque di 8165 x 6124 pixel. Nella parte anteriore, invece, ecco arrivare un sensore da 16 megapixel con apertura F2.45, mantenendo allo stesso tempo prestazioni più che adeguate.

La batteria, come nella maggior parte dei dispositivi della stessa fascia di prezzo, è da 5000mAh, e risulta essere più che bilanciata in termini di autonomia generale.