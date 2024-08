WhatsApp sta per rilasciare una nuova funzione. Quest’ultima è al momento disponibile nella versione beta (2.24.16.14) di WhatsApp per i dispositivi Android. La nuova funzione inedita risulta essere una sorta di estensione della funzione “Preferiti”. Ora nelle impostazioni dell’applicazione è disponibile una nuova voce denominata “Lists”. Nella versione italiana dell’app potrebbe essere tradotta con il nome di “Elenchi”.

Per il momento la nuova funzione è disponibile solo nel canale beta. Inoltre, risulta essere ancora incompleta. È necessario attendere per scoprire se e quando verrà rilasciata nella versione stabile di WhatsApp.

WhatsApp cambia ancora con una nuova opzione

La funzione “Elenchi”, come anticipato, non è ancora completa. Dunque, non è ancora noto quale sarà il suo preciso funzionamento. Inoltre, essendo ancora nella sua fase iniziale non è ancora stata introdotta un’apposita icona dedicata. Al momento viene usato un cuoricino, proprio come per la funzione “Preferiti”.

Una prima descrizione fa riferimento alla possibilità di organizzare i propri contatti e i gruppi presenti su WhatsApp. Seguendo quest’ultima, è possibile intuire che gli sviluppatori dell’app siano a lavoro per fornire agli utenti la possibilità di creare più liste. Dunque, ora oltre alla sezione “Preferiti” i fruitori di WhatsApp possono crearne di nuove. In tal modo sarà possibile classificare contatti e gruppi secondo le proprie preferenze.

Come detto, al momento non ci sono molte informazioni sulla nuova funzione. Considerando quanto detto, la nuova funzione “List” potrebbe essere utilizzata anche per gli aggiornamenti di stato. Ciò permetterà agli utenti di creare degli elenchi di persone e dei gruppi specifici con i quali condividere i propri contenuti. Ad esempio, potrebbe essere possibile condividere delle storie solo con amici e parenti, escludendo tutti i contatti legati al proprio lavoro.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni e non è possibile affermare con certezza se sarà così. Bisognerà attendere una conferma ufficiale da WhatsApp per scoprire quali saranno i dettagli specifici relativi alla nuova funzione.