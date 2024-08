Microsoft ha annunciato un’importante evoluzione nella sua piattaforma Forms grazie all’integrazione con Copilot. Ovvero il suo sofisticato sistema di intelligenza artificiale. Questo aggiornamento introduce tante nuove funzionalità. Tutte progettate per semplificare e migliorare l’esperienza di creazione di quiz e sondaggi. Gli utenti ora possono beneficiare di suggerimenti personalizzati per ottimizzare i moduli. Insieme ad un focus particolare su come rendere i questionari visivamente più accattivanti e più funzionali. Tra le novità principali, Copilot propone l’applicazione automatica di temi visivi che riflettono il tipo di contenuto del modulo. Cosa che rende i questionari ancora più coinvolgenti e professionali. In più, la funzione di timer per le risposte, da poco introdotta, offre una nuova dimensione di interattività e gestione del tempo. Così da consentire agli utenti di impostare limiti di durata per completare le domande e mantenere il controllo sui tempi di risposta.

Copilot: implementazione e prospettive future per utenti Enterprise ed Education

Ad ogni modo le capacità di Copilot non si limitano all’aspetto estetico. L’intelligenza artificiale è anche in grado di suggerire modifiche strutturali e funzionali ai form di contatto. Ad esempio, può raccomandare l’integrazione di opzioni che permettano ai partecipanti di salvare e modificare le proprie risposte. In più, dopo il completamento di un sondaggio, l’ IA di Microsoft può generare messaggi personalizzati per incentivare una maggiore partecipazione. Così da ottimizzare le strategie di raccolta dati e migliorando la qualità delle risposte ricevute.

L’introduzione di simili funzionalità avviene in un contesto di sviluppo graduale. Insieme a Microsoft che ha iniziato a distribuire il supporto a Copilot per gli utenti dei settori Enterprise ed Education a partire dalla fine di luglio 2024. Tra le novità più rilevanti, la piattaforma consente anche di definire alcuni parametri per limitare l’accesso ai sondaggi a specifici gruppi di utenti. Migliorando la precisione dei risultati e garantendo che solo i partecipanti idonei possano contribuire. Questo approccio mirato è particolarmente utile per sondaggi destinati a un pubblico ben definito. Come studenti o professionisti di determinati settori.

Insomma, con tutte queste innovazioni, la piattaforma mira a migliorare la qualità e l’efficacia dei quiz e dei sondaggi. Ma si prepara anche ad offrire soluzioni sempre più avanzate per la raccolta e l’interpretazione delle informazioni.