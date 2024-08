Siamo quasi giunti a metà agosto, eppure le sorprese nel mondo della telefonia mobile non sono ancora finite. In questi ultimi giorni, infatti, il noto operatore telefonico virtuale NT Mobile ha reso disponibile un’offerta che lascia letteralmente senza parole. Ci stiamo riferendo in particolare alla nuova offerta mobile denominata NT Estate. Si tratta di un’offerta mobile che ha dell’incredibile, dato che arriva ad avere un costo per il rinnovo mensile di appena 2,49 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

NT Mobile folle, arriva la nuova offerta estiva NT Estate a soli 2,49 euro

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale NT Mobile ha stupito tutti con la sua fantastica proposta per queste ultime settimane estive. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata NT Estate. Come da tradizione dell’operatore, l’offerta in questione arriva ad avere un costo esageratamente basso di soli 2,49 euro al mese.

Nonostante questo prezzo decisamente troppo basso, l’offerta arriva ad includere ogni mese fino a 30 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Nel bundle dell’offerta, gli utenti avranno inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri NT Mobile. Questa offerta, secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’operatore, sarà messa a disposizione degli utenti fino al 31 agosto, salvo ovviamente proroghe da parte dell’operatore.

L’offerta dovrebbe essere rivolta soltanto a tutti i nuovi clienti di NT Mobile. Tuttavia, come hanno segnalato anche i colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore sta pubblicizzando questa offerta anche ai suoi già clienti tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“NT ESTATE! A soli 2,49 euro al mese hai 30 GB e minuti illimitati. Costo di attivazione scontato del 50%, a soli 5 euro. PIANO MENSILE. Promo estiva valida fino al 31 agosto 2024. Attivala subito: https://www.ntmobile.it/offerte-2-3/ntestate/”.