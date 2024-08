Vodafone sfida CoopVoce: le offerte mobili arrivano a 200 GB al mese

Dando uno sguardo a gestori come TIM, Vodafone e Iliad è davvero semplice trovare l’offerta più vantaggiosa. Oltre a risparmiare avendo i migliori contenuti, gli utenti che propendono per una delle offerte di questi provider sanno benissimo di avere la massima qualità. Proprio oggi sono in totale due le offerte disponibili tra le fila del provider più forte in Europa.

Nel caso in cui qualcuno non lo sapesse infatti Vodafone è riuscito a raccogliere negli anni i riconoscimenti di svariate nazioni. Non ci sono gestori come quello anglosassone che riescono a fornire all’interno delle loro offerte contenuti così ampi ma soprattutto così pieni di qualità. Oltre a questo oggi c’è da aggiungere anche un altro aspetto che spesso Vodafone non tiene d’occhio, ovvero la convenienza. Le due offerte disponibili all’interno della gamma Silver costano meno del solito per la felicità degli utenti. Battere Iliad questa volta non sarà difficile quindi ma non è questa la sola azienda a cui il gestore rosso mira.

Vodafone batte tutti e lo fa con due offerte del passato che si trasformano in convenienti

È Vodafone il gestore del momento se si tiene conto delle offerte proposte agli utenti. Sia gli ex clienti che tante nuove persone in cerca di un gestore possono scegliere le Silver. Queste includono al loro interno sia minuti che messaggi e giga, proprio come piace al pubblico.

Stato a quanto riportato, partendo partendo da una base di 7,99 € al mese, Vodafone consente agli utenti di poter portare a casa la prima offerta. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi verso tutti e 100 giga in 4G.

La seconda offerta disponibile è invece l’altra Silver da 9,99 € al mese. Questa include al suo interno gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G. Solo il primo mese costeranno 5 €.