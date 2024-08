Una delle tastiere per smartphone Android più amata da tutti gli utenti da sempre è senza alcun dubbio quella di Samsung, la nota azienda coreana ha infatti distribuito un software decisamente molto aperto che grazie all’integrazione delle terze parti a consentito l’arrivo di funzionalità ed estensioni decisamente utili per un uso fluido e ricco di possibilità.

A quanto pare, però tutti gli utenti che usano la tastiera Samsung dovranno dire addio ad alcune estensioni da sempre molto amate nella tastiera, Samsung ha infatti deciso di rimuoverle senza nessun tipo di preavviso e senza la possibilità di riutilizzarle.

Addio a tre estensioni

Le tre estensioni rimosse sono: Grammarly, Spotify e YouTube.

Andando in ordine, la prima è un’estensione che consente il rilevamento in tempo reale di eventuali errori ortografici e la loro correzione automatica con un semplice tap, quest’ultima forniva anche suggerimenti testuali all’utente durante la digitazione ed ora non è più disponibile in nessun modo.

La seconda invece consentiva una profonda integrazione con Spotify, permettendo all’utente di cercare direttamente all’interno della tastiera il titolo di una canzone e condividerla con l’utente con il quale stava messaggi senza necessariamente recarsi all’interno dell’applicazione per copiare e incollare il link del brano.

L’ultima estensione al pari della precedente consentiva la medesima cosa però con i video di YouTube, bastava infatti cercare il tutto all’interno della tastiera per poi inviare il link di collegamento un video YouTube senza necessariamente passare dall’applicazione ufficiale, ciò consentiva ovviamente un risparmio di tempo, un’indifferente all’utente in questione ed ora però non è più possibile.

Non si sa bene il motivo di questa scelta da parte di Samsung, probabilmente ci sarà qualcosa legato a diritti commerciali o alla privacy che ha obbligato il colosso coreano a rivedere la propria politica, limitando le estensioni della sua tastiera, non rimane che attendere un eventuale comunicato ufficiale.