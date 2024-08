Google ha da poco avviato una ristrutturazione piuttosto rilevante del widget della Ricerca. Decidendo di optare per un design più semplice e meno personalizzabile. Con il recente aggiornamento dell’app, disponibile sulla versione beta, il gigante tecnologico ha deciso di semplificare notevolmente le opzioni precedentemente offerte. Questo cambiamento segna un netto contrasto rispetto alla versione del widget introdotta nell’ottobre 2022. La quale aveva permesso una personalizzazione più approfondita. Ora, le possibilità di fare una cosa del genere sono state nettamente ridotte. Ciò con l’obiettivo di allinearsi meglio alla nuova estetica di Material You, che caratterizza le ultime versioni del sistema operativo Android.

Google widget : cosa è cambiato

Le modifiche principali riguardano la forma del widget, che ora è disponibile esclusivamente nella variante a pillola. Questo stile è ritenuto più moderno e in sintonia con l’interfaccia visiva attuale. Esso ha infatti sostituito la precedente grafica rettangolare, considerata ormai superata. Tale scelta riflette l’impegno di Google nel mantenere una coerenza stilistica con le linee guida di Material You. Le quali mirano a promuovere un’interfaccia utente più fluida e armoniosa. In aggiunta, anche le opzioni per il logo sono state semplificate. Gli utenti potranno infatti scegliere solo tra il classico “G” o una versione integrale. La personalizzazione avanzata, che permetteva di modificare la trasparenza del widget, è stata anch’essa rimossa. Lasciando così un design più uniforme e predefinito.

Per quanto riguarda i colori, le nuove opzioni includono quattro scelte principali. Sarà possibile selezionare il tema chiaro, quello scuro, uno generale del dispositivo, e una novità chiamata “Device”. Quest’ultima presenta uno stile più dinamico che si adatta ai colori dello sfondo del proprio dispositivo. Per quanto riguarda invece le icone della “G”, della ricerca vocale e di Google Lens hanno mantenuto il loro design monocromatico. I loro colori variano esclusivamente tra bianco e nero. Insomma, questo aggiornamento mira a preservare l’identità del brand e renderlo ancora più distintivo.

Anche se al momento è accessibile solo a un numero limitato di persone, è previsto che il nuovo design venga gradualmente distribuito a un pubblico più ampio già nei prossimi mesi.