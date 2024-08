Samsung Galaxy A06: trapelano somiglianze col predecessore

Anche se non confermato ufficialmente da, ilsembrerebbe vicino al suo lancio. Nel mese diil nuovo budget phone ha ricevuto diverseche hanno svelato alcuni particolari tra cui lee la. Ultimamente però, undel portale Giznekxt ha svelato molti dettagli tra cui ile le

Specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy A06

Il Galaxy A06, si presenterà molto simile al Galaxy A05, ovvero il suo predecessore che abbiamo potuto vedere lo scorso ottobre. Le differenze tra i due dispositivi sono veramente minime sia nei componenti che nell’aspetto. Dopotutto, lo scopo di questi budget phone non è quello di impressionare o introdurre qualcosa di nuovo, ma di essere accessibili.

Partendo dal design, si può notare come questo non sia cambiato di molto. Presenterà infatti la medesima doppia fotocamera posteriore, il notch a goccia per la fotocamera frontale e la cornice pronunciata nella parte inferiore del display. In basso sarà presente il jack audio da 3,5 mm, invece sul retro sarà presente una texture lucida. Sul bordo destro del dispositivo, più precisamente sul tasto di accensione sarà presente il sensore di impronte digitali.

Per quanto riguarda i componenti interni, sono il punto cruciale dal quale si capisce l’intento di Samsung di abbattere i costi. Ma questo non significa comunque rinunciare alle prestazioni. Il processore del Galaxy A06 infatti non cambia, presentando il medesimo SoC ovvero il MediaTek Helio G85 e sempre 6GB di RAM. La batteria avrà una capacità di 5000mAh con velocità di ricarica a 15W. Mentre il display sarà un LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+.

Passando alle dimensioni, si può notare che il Galaxy A06 sarà più compatto, misurando 167.3 x 77.9 x 8.0 mm, contro i 168.8 x 78.2 x 8.8 mm dell’A05. Con queste dimensioni ridotte è anche possibile che sia più leggero rispetto ai 195 grammi del modello precedente.