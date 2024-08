1Mobile, di recente, ha lanciato una nuova offerta pensata per i nuovi clienti e per chi desidera effettuare una portabilità . La promozione “Flash 220 Limited Edition” offre un pacchetto di 220GB di traffico dati a soli 4,99€ per il primo mese, con un successivo costo di 9,99€. Essa include anche minuti illimitati per chiamate verso numeri nazionali e 90 SMS. Per coloro che optano per la portabilità del numero, l’attivazione è gratuita. Mentre per le nuove SIM è previsto un costo iniziale di 9,99€.

1Mobile: dettagli e limitazioni dell’offerta

La promozione è valida fino al 18 agosto 2024 e si rinnova automaticamente ogni mese. È importante notare però che, anche se non utilizzati, i giga del mese corrente non è cumulabile con quello successivo. In più, per mantenere il costo promozionale, la portabilità deve essere completata con successo entro 30 giorni dall’attivazione della nuova scheda. Qualora il passaggio non venga effettuato in tempo, verrà applicato un costo di 9,99€. Tariffa già prevista nella fase di attivazione per i nuovi iscritti. Se il credito poi risulterà essere insufficiente, l’offerta verrà sospesa e potrà essere riattivata solo dopo una ricarica.

La “Flash 220 Limited Edition” di 1Mobile è un’opportunità interessante per chi cerca un piano tariffario ricco di GB a basso costo. Anche se presenta poche ma interessanti limitazioni che è bene considerare. I dati inclusi sono validi sia per la navigazione in Italia che all’interno dell’UE. Proprio come stabilito dalla regolamentazione europea. Però, se si superano i GB inclusi nel piano, il prezzo per continuare a navigare è di 0,50€ ogni 100MB. I quali saranno addebitati in scatti di 100KB.

Per chi fosse interessato, tale promo può essere gestita direttamente tramite l’app di 1Mobile o presso l’area riservata del sito web. In caso di disattivazione, potrete comunque utilizzare il traffico residuo fino alla scadenza dell’ offerta. Per ulteriori informazioni e dettagli a riguardo vi consigliamo di contattare il servizio clienti o visitare il sito web ufficiale dell’operatore.