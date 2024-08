PosteMobile ha prorogato la sua vantaggiosa offerta estiva, Promo Creami Extra Wow 150, fino al 30 settembre 2024. In modo da offrire ai nuovi clienti una proposta allettante anche durante i prossimi mesi. Tale promozione, in origine era valida solo fino al 31 luglio, ma ha dimostrato un grande successo. Così l’operatore ha deciso di estenderla per tutta l’estate. La Creami Extra Wow 150 offre un pacchetto completo con minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. Oltre che SMS limiti e ben 150GB di traffico dati in 4G+. Ciò rende l’offerta particolarmente interessante per chi utilizza in modo assiduo il proprio smartphone. Sia per chiamate e messaggi che per la navigazione internet.

PosteMobile: come aggiungere l’ opzione 5G, velocità e innovazione

Per aderire a questa promo, i nuovi clienti devono sostenere un costo iniziale di 10 euro per l’acquisto della SIM. A cui si aggiunge una ricarica di 10€, che copre anche il primo mese di servizio. Tale soluzione è disponibile solo online o tramite contatto telefonico. Ma non è possibile per i clienti già esistenti di PosteMobile fare il passaggio alla nuova offerta. Una caratteristica unica della Creami Extra Wow 150 è l’inclusione di 140GB di traffico dati extra. I quali vengono accreditati subito al momento dell’attivazione e integrati nel rinnovo del mese successivo. Essi saranno aggiunti ai 10GB previsti dal piano standard. Questo bonus di dati garantisce una navigazione ancora più abbondante senza la preoccupazione di esaurire il traffico incluso.

Oltre alla promozione estiva, PosteMobile offre anche l’opzione 5G per coloro che desiderano sfruttare la rete di quinta generazione. Disponibile al costo di 3€ al mese, essa consente di accedere ad una velocità di download fino a 2Gbps e upload fino a 200Mbps. È importante ricordare che tale opzione può essere attivata solo dopo l’acquisto della nuova SIM. In più potrà essere gestita tramite l’App Postepay, il sito PosteMobile o inviando un SMS specifico.

Per evitare spese impreviste, i clienti hanno la possibilità di bloccare l’addebito chiamando il servizio clienti o utilizzando l’app dedicata. L’offerta include anche i servizi Ti cerco, Richiama ora e l’uso dell’hotspot senza costi aggiuntivi. Per i viaggiatori, la promozione prevede l’uso dei minuti e SMS alle stesse condizioni nazionali anche in roaming nell’Unione Europea, con un limite di 7,39 GB per la navigazione dati. In ogni caso, per ulteriori info a riguardo vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’ operatore.