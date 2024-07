PosteMobile ha rilanciato la promozione Creami Extra Wow Weekend 20. Un’opzione ormai consolidata che si rivolge ai nuovi clienti con una combinazione di vantaggi molto attraenti. Tale offerta è disponibile per il mese di luglio. Permette di ottenere 20 Giga di traffico dati, minuti illimitati e SMS illimitati. Il tutto ad un prezzo altamente competitivo: soli 4,99 euro al mese. È perfetta per coloro che non hanno un elevato consumo di dati ma cercano una tariffa conveniente.

Promo a tempo di PosteMobile

L’offerta è riservata ai nuovi clienti. Sia coloro che desiderano mantenere il proprio numero, sia quelli che preferiscono attivarne uno nuovo. La sottoscrizione può avvenire online, attraverso il sito di PosteMobile. Oppure tramite il canale telefonico, fornendo i propri dati per essere ricontattati.

La Creami Extra Wow Weekend 20 di PosteMobile offre una serie di servizi molto interessanti. I clienti possono effettuare chiamate e inviare messaggi senza alcuna limitazione. Inoltre, possono usufruire di 20 Giga di traffico dati. Un valore sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane online. La connessione avviene sulla rete 4G+ di Vodafone. Ciò garantisce una velocità di download fino a 300 Mbps. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di utilizzare 5,28 GB al mese di traffico dati nei paesi dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi. Dettaglio fornito con la politica di roaming zero. Inoltre, diversi servizi utili sono inclusi senza costi aggiuntivi, come “Ti Cerco” e “Richiama Ora“. Inoltre è compreso anche il controllo del proprio credito residuo al 401212. A tali servizi è aggiunto anche l’uso dell’hotspot Wi-Fi.

Il costo mensile di 4,99 euro viene addebitato sul credito residuo del cliente. Per l’attivazione dell’offerta è previsto un costo iniziale di 20euro. Di cui 10euro come prima ricarica. Dunque, quest’ultimi verranno restituiti sotto forma di credito residuo. Gli altri 10 euro sono necessari per comprare la SIM. Si tratta di un’offerta unica che fa gola a moltissimi utenti. Proprio per questo è fondamentale procedere con l’attivazione prima che venga nuovamente ritirata da PosteMobile.