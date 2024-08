Il mondo della tecnologia si prepara per l’atteso evento di Apple dedicato alla presentazione dei nuovi iPhone 16. L’azienda di Cupertino non ha ancora confermato la data ufficiale dell’evento. Eppure alcune indiscrezioni indicano che il giorno designato potrebbe essere martedì 10 settembre 2024. Ciò si allinea con la tradizione di Apple di programmare gli annunci dei suoi nuovi smartphone all’inizio di settembre. A suggerire questa data, sono fonti provenienti dalla Cina. Una previsione che, come detto, trova conferma nei modelli precedenti di lancio. Infatti, nel 2023, la presentazione degli iPhone15 è avvenuta il 12 settembre, un martedì. Mentre nel 2021 l’evento era stato fissato per il 14 dello stesso mese. Solo nel 2022 si è optato per una data diversa, il 7 settembre. Ma in generale, la scelta di un martedì all’inizio di questo mese è diventata una costante per il rinomato marchio.

Implicazioni per il mercato e novità attese per i nuovi Iphone

Le speculazioni su quando Apple potrebbe svelare gli ultimi iPhone non si limitano solo alla data dell’evento. Ma si estendono anche alle caratteristiche dei nuovi modelli. I rumor suggeriscono che iPhone16, il 16Plus, il 16Pro e il 16ProMax saranno dotati di diverse migliorie rispetto ai loro predecessori. In particolare, si prevede che i modelli Pro e ProMax avranno batterie con una capacità maggiore, promettendo così un’autonomia migliore. Ciò sarebbe un aggiornamento piuttosto rilevante rispetto agli iPhone 15, che, malgrado abbiano introdotto diverse innovazioni, hanno mantenuto dimensioni e capacità della batteria simili ai modelli precedenti.

In più, le voci di mercato indicano che la comunicazione ufficiale da parte di Apple riguardo la data del debutto ufficiale potrebbe avvenire verso la fine di agosto. Proprio come è avvenuto nel 2023 quando la data dell’evento fu confermata il 29 agosto. Gli utenti e i fan del brand dovranno quindi essere pronti per un possibile annuncio imminente. Il quale sembra essere molto vicino alla festività del Labor Day negli Stati Uniti. Evento quest’anno cade il 2 settembre. In attesa della conferma ufficiale, l’attenzione resta alta, con molti appassionati pronti a scoprire le novità che Apple ha in serbo per loro.