Come sempre, quando si avvicina il lancio di un nuovo dispositivo, in rete emergono continue indiscrezioni. A tal proposito, con l’arrivo dell’iPhone 16 Pro si stanno diffondendo rumor sulla colorazione del prossimo smartphone Apple. Nello specifico, sembra che verrà eliminata l’opzione Titanio blu. Quest’ultima era stata utilizzata per l’iPhone 15 Pro. In sostituzione potrebbe arrivare una nuova colorazione. Ma quale sarà il nuovo colore in arrivo con i prossimi dispositivi?

Il nuovo iPhone 16 Pro avrà una nuova colorazione?

A tal proposito, “Fixed focus digital”, noto leaker, ha pubblicato un post su Weibo. Il nuovo colore sarà bronzo. In particolare, il leaker fa riferimento al nuovo iPhone 16 Pro Max. Tale possibilità smentisce le precedenti voci che ipotizzavano invece una tonalità rosa o dorata. E non è tutto. Sembra che il dispositivo avrà una cornice che presenterà un aspetto simile al titanio. È importante sottolineare che, anche se si fa riferimento alla variante Max è ipotizzabile che la nuova colorazione sarà disponibile per tutti e due i modelli Pro.

Pensandoci, le voci potrebbero essere entrambe vere. Si tratta di un colore che con illuminazioni differenti potrebbe mostrare sfumature simili. Oltre alla nuova colorazione, dovrebbero essere presenti anche altri colori. Si tratta di nero, bianco o argento, e grigio o “Titanio Naturale.”.

A tal proposito, sembra che Apple abbia in mente un ulteriore cambiamento. Potrebbe apportare un processo di miglioramento della finitura. Quest’ultimo porterebbe ad un colore “titanio” più lucido. Tale dettaglio sarà evidente soprattutto se messo a paragone con la finitura in alluminio presente nei modelli iPhone 15 Pro.

Di solito, Apple rilascia le sue nuove serie di smartphone intorno alla metà di settembre. Ciò significa che manca relativamente poco all’arrivo dei nuovi dispositivi. Dunque, bisognerà attendere all’incirca sei settimane prima di poter scoprire quali saranno gli effettivi dettagli che caratterizzeranno i prossimi iPhone della serie.